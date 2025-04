Abandonnée et percutée par une voiture, cette chienne sourde renaît grâce à une photo

Quand Betsy est arrivée au refuge, elle était traumatisée et déboussolée. Ses sauveteurs ont capturé son visage en détresse, car ils avaient besoin d’une photo d’elle. Plus de 2 mois après son arrivée, la chienne a eu le droit à un second shooting et sa résilience était visible sur son visage.

Betsy, une femelle Pitbull sourde, a été jetée d’un véhicule et s’est retrouvée à la rue du jour au lendemain. Comme si son malheur ne suffisait pas, une autre voiture l’a percutée. C’est donc en piteux état qu’elle est entrée au refuge Humane Society of Tampa Bay. Les sauveteurs ont pris grand soin d’elle et, en quelques semaines seulement, la chienne s’est métamorphosée entre leurs bonnes mains.

Comme l’expliquait le média Forbes, le refuge accueille des centaines d’animaux chaque mois. Pour les faire connaître au public, les bénévoles prennent des photos de chaque nouvel arrivant. Puisque Betsy était mal en point lorsqu’elle a été secourue, sa photo est particulièrement touchante. La chienne apparaît accablée, portant tous les malheurs du monde sur ses épaules.

Humane Society de Tampa Bay / Facebook

Une photo qui contraste

Les sauveteurs ont pris soin de Betsy et la chienne s’est doucement rétablie. Sa gentillesse et son calme naturel lui permettaient de s’entendre avec tout le monde. Elle aidait même les autres toutous stressés à décompresser lorsqu’ils entraient au refuge. La photo de Betsy à son arrivée ne représentait plus du tout ce qu’elle était et ne la mettait pas à son avantage.

Alors, le photographe pour animaux Adam Goldberg a été sollicité pour lui tirer un portrait qui ferait mieux ressortir ce qu’elle était réellement. Le résultat est sublime et l’avant/après de la chienne a été posté sur les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus pour toucher les internautes, qui ont été charmés par son joli minois.

AGoldPhoto Pet Photo Studio / Facebook

Un nouveau départ

Une famille est tombée sous le charme de la belle Betsy et de ce qu’elle dégage. Elle n’a pas hésité à rouler pendant 2 heures pour venir lui rendre visite, puis a souhaité l’accueillir chez elle pour une période de test. En effet, elle voulait s’assurer que la femelle s'entendrait avec le petit garçon du foyer. 2 jours seulement après son arrivée dans la maison, ses hôtes ont souhaité l’adopter définitivement.

La chienne s’est montrée si gentille qu’ils n’ont eu aucun doute. Leur décision était la bonne, puisqu’ils n’ont jamais regretté leur choix par la suite : « On n'aurait pas pu rêver d'un meilleur chien », partageait Christian Pesantes, son nouveau propriétaire.