Ce chien est trop âgé pour marcher, mais son maître et ami depuis 15 ans tient à le promener quotidiennement quoi qu'il arrive

Paint ne peut plus marcher, mais pour son propriétaire, cela ne signifie pas la fin de ses sorties. Il installe le chien sur un chariot et le promène tous les jours. Pour cet homme, prendre ainsi soin de son vieil ami est le moins qu’il puisse faire à son égard, vu tout ce qu’ils ont vécu ensemble.

Jon Carlson et son chien Paint vivent à Goldendale, dans l’Etat de Washington (Etats-Unis). Ils sont d’inséparables amis depuis 15 ans. Ces derniers mois, l’homme promène son compagnon à fourrure sur un chariot. L’animal n’est évidemment plus tout jeune et son état de santé ne lui permet plus de marcher, mais il est hors de question pour son maître que Paint soit privé de balades pour autant.

Paint est né en novembre 2009 dans une réserve indienne à Busby, dans le Montana voisin. Sa mère avait accouché d’une portée de 7 chiots près de la maison du fils de Jon Carlson, qui leur avait aménagé un petit abri. Il avait ensuite emmené 4 d’entre eux dans un refuge et trouvé des familles pour 2 autres. Il en restait un ; c’était Paint. C’est donc Jon Carlson qui l’avait adopté.



Matthew Todd / The Sentinel

Tous 2 ont vécu tant d’épreuves ensemble au cours de toutes ces années. Un jour, le chien avait sauvé son propriétaire de l’attaque d’un ours en effrayant celui-ci avec ses aboiements.

Il s’est remis à marcher après un AVC

Paint a également déjoué la mort à plusieurs reprises, notamment en surmontant un AVC dont il a été victime juste après son 14e anniversaire. L’attaque l’a handicapé, et Jon Carlson en avait le cœur brisé.

Le voyant souffrir autant, il a même envisagé l’euthanasie, mais sa femme l’en a dissuadé, lui suggérant de prier pour qu’il se rétablisse. « Plus tard dans la journée, je sors dans mon garage où le chien est censé se trouver, raconte-t-il au Goldendale Sentinel. La porte est un peu relevée. Je regarde, et il est dehors près de ma poubelle ». Le canidé s’est remis à marcher…

Sauvé in extremis de la noyade

Une autre fois, le quadrupède a failli se noyer. Jon Carlson et son fils étaient en visite chez des amis au cœur du parc national de Yellowstone. Paint, qui les accompagnait, a disparu, mais ils ont fini par le localiser dans une rivière, s’accrochant désespérément à des branches pour ne pas sombrer. « Mon fils entre immédiatement dans l'eau et l'attrape », se souvient le maître. Le chien a été sauvé de justesse.

Récemment, la santé de Paint s’est dégradée et il a de nouveau perdu l’usage de ses pattes. Son humain a bien l’intention de profiter de sa présence à ses côtés autant que possible et de faire en sorte qu’il se sente entouré et aimé jusqu’au bout.