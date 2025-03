2 chiens séparés par une porte vitrée au bureau vivent une romance digne d'un film à l'eau de rose (vidéo)

Capo mène la grande vie aux côtés de son humaine. Ensemble, la jeune femme et son chien partagent tout, même les journées de travail ! Il faut dire que le petit Teckel à poils longs est un fabuleux collègue, non seulement pour les autres humains qui travaillent là, mais aussi pour les autres chiens qui accompagnent leurs maîtres. Sur le réseau social TikTok, Luisa a récemment partagé une vidéo qui a fait fondre les internautes. On y voit Capo tenter d’entrer en interaction avec un congénère, alors qu’une vitre les sépare…

Une romance à l’eau de rose

Bien décidé à se rendre intéressant aux yeux de sa douce, vraisemblablement une Husky, Capo multiplie les appels aux jeux et les coups de patte sur la vitre. On le voit également se déplacer de gauche à droite, tentant visiblement de trouver une petite faille pour pouvoir renifler convenablement sa dulcinée, en vain. De l’autre côté, l’adorable femelle est couchée sur le flanc, attendant lascivement que son prétendant parvienne à l’approcher. Comme dans un film romantique, Capo et sa copine partagent même un instant durant lequel leurs pattes se touchent à travers le verre. “La patte sur la patte à travers le verre, je CRAQUE !”; écrit Luisa en légende de la courte vidéo. En fond sonore, on peut entendre une musique classique de valse comme pour appuyer le côté romantique de la scène.

© @luisanunez6 / TikTok

"Ouvrez cette satanée porte !"

Très rapidement, la vidéo est devenue virale. Aujourd’hui, un mois après sa publication, elle comptabilise presque 5 millions de vues et près de 664 500 likes ! Elle a également été relayée par plusieurs médias, dont Newsweek. Dans les commentaires, les internautes sont très nombreux à avoir fondu devant tant d’amour. “C’est la meilleure romance de bureau que j’ai pu voir de toute ma vie !”, affirme un abonné sous le charme tandis qu’un autre supplie Luisa d’ouvrir “cette satanée porte” pour que les 2 toutous puissent enfin jouer ensemble.

Que les internautes se rassurent, Capo et son amoureuse ont très souvent l’occasion de jouer ensemble. Luisa l’a prouvé en partageant une nouvelle vidéo quelques heures après la première. On peut voir les 2 chiens courir et s’amuser ensemble sans une porte vitrée pour les séparer !

