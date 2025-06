Abandonnée sous la pluie, une petite chienne grelottante trouve des bras réconfortants et renoue avec l'amour maternel

En Indonésie, une bénévole dévouée a récemment fait une triste découverte en pleine rue, celle d’une toute jeune chienne grelottante, au seuil de l’hypothermie. Ce sauvetage in extremis a bouleversé bien plus qu’une vie, et abouti à une émouvante réunion de famille que personne n’attendait.

Bénévole à Bali (Indonésie), Selina Dey compte de nombreux sauvetages d’animaux en détresse à son actif. Nous en avions d’ailleurs relaté plusieurs, dont ceux d’une chienne bloquée dans un fossé et d’une congénère prise au piège au fond d’un égout.

Récemment, alors qu’il faisait froid et qu’il pleuvait, elle a découvert une autre jeune chienne qui avait besoin d’aide. Seule dans la rue, couchée sur de la mousse près d’un escalier en pierre, tout son petit corps tremblait, tant à cause de la peur que de la basse température. Selina Dey est intervenue sans perdre un seul instant, car il y avait grande urgence.



The Dodo

« Je n’ai jamais touché un chiot aussi froid, pour être honnête », raconte-t-elle à The Dodo. Elle l’a tout de suite emmenée chez le vétérinaire.

La priorité était de faire remonter sa température corporelle. On l’a enveloppée dans une couverture et frottée pour la réchauffer. « Le vétérinaire a dit que si elle avait attendu quelques heures de plus, elle n'aurait pas survécu », dit Selina Dey. Cette dernière lui a donc sauvé la vie in extremis en la recueillant.



The Dodo

Pendant que le chiot, qui a été appelé Zeina, continuait de recevoir des soins, la bénévole a décidé de retourner à l’endroit où elle l’avait découverte pour prendre en charge d’éventuels autres membres de sa portée.

Emouvantes retrouvailles

Arrivée sur les lieux, Selina Dey n’a pas de trouvé de chiot. En revanche, elle a repéré la mère de Zeina. Des riverains lui ont expliqué que la chienne n’avait mis au monde qu’un seul bébé. Elle a réussi à l’attirer vers elle et la mettre en sécurité.

Peu après, mère et fille se sont retrouvées. « Elles se sont reconnues et c'était super mignon », relate leur bienfaitrice. La maman a été appelée Pamela.



The Dodo

Selina Dey les a accueillies chez elle et en prend soin. Zeina et Pamela ont recouvré la santé et sont plus heureuses que jamais. Elle leur cherche désormais des adoptants.

A lire aussi : Pour sauver 6 chiots errants découverts sur la route, ces cyclistes les cachent dans leurs maillots et pédalent 20 km (vidéo)