Au terme d’une folle course-poursuite, ce chiot réussit miraculeusement à s’extraire d’un véhicule submergé par les eaux (vidéo)

Ce qui aurait dû être un simple contrôle routier s’est transformé en une folle course-poursuite entre les forces de l’ordre et un criminel. Ce dernier a finalement terminé son échappée dans l’étang d’un golf. Le problème, c’est qu’il n’était pas seul et qu’un chiot se trouvait dans la cabine du camion.

La scène serait digne d’un film d’action hollywoodien. L’histoire, rapportée par WIBC , débute avec Steven Gray, un “criminel notoire” sous mandat d’arrêt et qui a refusé d’obtempérer lors d’un contrôle routier des forces de l’ordre du comté de Madison (États-Unis). Une course-poursuite s’est alors engagée entre le suspect et la police.

La traque aura duré 20 minutes au total, et trouvera son terme dans le golf de Meadowbrook que Steven Gray n’a pas hésité à traverser, causant par la même occasion des milliers de dollars de dégâts. Le camion du fugitif a finalement terminé sa course dans un petit étang du terrain, après avoir effectué un vol plané.

Le conducteur a pu s’extraire de son véhicule et nager jusqu’au rivage, où l’attendaient les membres des forces de l’ordre. Ces derniers pensaient alors que leur mission était désormais remplie. Pourtant, peu de temps après l’arrestation de Steven Gray, les policiers ont vu une petite tête émerger hors de l’eau. Il s'agissait d’un jeune chiot dont le fuyard avait omis de parler.

Face aux difficultés de la pauvre bête pour nager, les policiers s’apprêtaient à la secourir, mais elle a finalement pu les rejoindre. L’animal présentait des signes évidents de détresse et a aussitôt été conduit d’urgence auprès d’un vétérinaire. Ce dernier a alors diagnostiqué une pneumonie par aspiration et son état de santé était jugé critique, mais stable.



© Madison County Sheriff's Department

Fort heureusement, avec les soins appropriés, le chiot a pu recouvrer la santé progressivement. Pour couvrir les frais médicaux, les membres des forces de l’ordre du comté de Madison n’ont pas hésité une seule seconde à rassembler une cagnotte.

A lire aussi : "Elle a apporté tellement de rires et de réconfort dans nos vies", une chienne se faufile par un trou dans la clôture pour consoler ses voisins endeuillés (vidéo)