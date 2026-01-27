Tous les soirs, l'adorable rituel de cette chienne pointilleuse en matière de jouets attendrit sa famille (vidéo)

Certains chiens ont leurs petites manies qui interpellent leurs humains, les intriguent ou les font fondre. Sur TikTok, une chienne répondant au nom de Nellie a touché des millions d’internautes grâce à son rituel particulier : vérifier un à un tous ses jouets avant de rejoindre son panier, un moment à la fois amusant et plein de tendresse.

Le compte TikTok “@nellies_world_” est consacré à une adorable chienne appelée Nellie. “C'est son monde et nous ne faisons que vivre dedans”, peut-on y lire. Un monde merveilleux fait de douceur, de queue qui remue sans cesse, de joyeux aboiements et surtout de petites habitudes particulièrement attendrissantes, dont une qui a trait à ses précieux jouets.



@nellies_world_ / TikTok

Nellie pratique, en effet, un rituel particulièrement touchant que l’on découvre dans une vidéo devenue virale, mise en ligne le 6 janvier 2026, ayant généré 2 millions de vues et relayée par Parade Pets .

Croisée Berger d’Anatolie, Nellie possède une collection impressionnante de jouets. Elle tient à chacun d’eux et fait en sorte qu’aucun ne manque à l’appel lorsqu’elle dresse son inventaire.

Tous les soirs, avant de regagner son confortable panier pour dormir, elle se tient face à la corbeille où sont rangés tous ses joujoux et inspecte ces derniers un à un, s’assurant qu’ils sont tous là. D’après la légende accompagnant la vidéo, “elle garde même un œil sur ceux qu’elle a endommagés”. Voici la séquence en question :

Nellie peut dormir sur ses 2 oreilles : ses jouets sont en sécurité

La scène est pleine de tendresse, mais elle est également amusante. Un côté comique qui est d’ailleurs accentué par la voix off ajoutée à la vidéo, celle d’un homme qui compte très rapidement et en chuchotant.

La plus grande crainte de Nellie est que ses humains se débarrassent un jour d’un ou plusieurs éléments de son trésor, inestimable à ses yeux. Qu’elle se rassure, toutefois ; à moins qu’un de ces objets ne devienne dangereux pour elle (parties saillantes qui risquent de la blesser, par exemple), ils ne le feront jamais.

@nellies_world_ / TikTok