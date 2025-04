Un chien disparu lors d'un vol de voiture mobilise plusieurs services de police et déclenche une haletante course poursuite

L’attente a dû être terrible pour la famille de Chico, chien disparu au cours du vol du véhicule de son maître. Elle l’a été d’autant plus lorsque la voiture a été retrouvée plus tard dans la soirée, mais sans l’animal à son bord. Les services de police ont poursuivi leurs efforts pour tenter de localiser le croisé Berger Hollandais jusqu’au dénouement le lendemain après-midi.

Après l’angoisse, place à l’émotion des retrouvailles et au soulagement. Chico est de nouveau auprès de son propriétaire et de sa famille après la disparition de ce chien ayant eu lieu lors du vol de la voiture de son maître près de 24 heures plus tôt, rapportait WAFB le dimanche 16 février.

Chico, croisé Berger Hollandais d’un an, se trouvait à bord de la voiture de son humain alors que celle-ci était stationnée devant une salle de sport à Hammond, ville de Louisiane (Etats-Unis) située à 60 kilomètres à l’est de Bâton-Rouge, le samedi 15 février peu avant 20 heures locales. Un individu s’était alors emparé du véhicule, enlevant le quadrupède par la même occasion.



Hammond Police Department - Louisiana / Facebook

La victime avait aussitôt alerté les autorités. Peu après, la voiture a été localisée par la police de Bâton-Rouge. Une course poursuite a été lancée par les forces de l’ordre. Des adjoints du shérif de la paroisse de Livingston ont pris le relais et ont réussi à intercepter le suspect à une vingtaine de kilomètres à l’ouest du lieu du vol. Malheureusement, le chien n’était pas dans le véhicule ; seul son collier s’y trouvait.

La délivrance

L’appel à témoin lancé quelques heures plus tôt a été réitéré par les différents services de police mobilisés sur cette affaire.

Chico a finalement été retrouvé indemne. L’annonce a été faite l’après-midi du dimanche 16 février par la police de Hammond dans une mise à jour de son post Facebook.

Les circonstances du sauvetage du chien n’ont pas été précisées. On sait simplement – et c’est le plus important – que Chico est sain et sauf et qu’il a été restitué à son propriétaire.

Tout est bien qui finit bien pour ce chien et sa famille, réunis grâce aux efforts coordonnés de 3 forces de police.