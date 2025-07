Un chien victime de violences en pleine rue est désormais en sécurité, son propriétaire placé en garde à vue

Les images ont glacé le sang des internautes et déclenché une vague d’indignation. Dans les Deux-Sèvres, un chien victime de maltraitance a pu être secouru grâce à la réactivité d’une jeune habitante et à l’intervention d’une association de protection animale. Une enquête a été ouverte et un suspect interpellé.

Il n’aura plus à subir les coups, ni à vivre dans la terreur. Un chien violenté par son maître a été pris en charge par une association niortaise et son bourreau interpellé par les forces de l’ordre, 2 jours après la diffusion d’une vidéo montrant les sévices dont l’animal était victime, rapportait La Nouvelle République le lundi 21 juillet.

Les faits s’étaient produits dans la matinée du samedi 19 juillet, dans le quartier des Chasseignes à Saint-Maixent-l’Ecole (79). Ils avaient été filmés par une jeune riveraine, choquée par ce qu’elle voyait.

Le chien en question, un croisé Berger Allemand, recevait effectivement des coups de pied et de poing de la part d’un homme en pleine rue.



Photo d'illustration

La séquence a été transmise au Courrier de l’Ouest. Prévenue, la maison SPA de Niort a déposé plainte à la gendarmerie pour sévices graves et actes de cruauté envers un animal. Les militaires ont ouvert une enquête.

Ils ont ainsi pu identifier le suspect, âgé d’une trentaine d’années, qui a été placé en garde à vue le lundi 21 juillet.

« Il est en train d’être mis en sécurité »

Quand au chien sauvé de la maltraitance, il a été placé à la maison SPA de Niort. « Il est en train d’être mis en sécurité », confirmait, en effet, Elise Monnet, responsable de la structure d’accueil.

Le triste sort réservé au canidé a suscité un vif émoi dans la commune deux-sévrienne, située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Niort. Pour son maire Stéphane Baudry, « ce déferlement de violences gratuites retourne l’estomac ».

Grâce à la mobilisation citoyenne et à l’action rapide des autorités, ce chien dont le nom n’a pas été révélé a pu être extrait d’un environnement violent et commence désormais une nouvelle vie, entouré et protégé. Ce drame rappelle à quel point la vigilance et les signalements sont essentiels pour faire reculer la maltraitance animale.