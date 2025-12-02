« Ils ont tous une bonne étoile pour passer l’hiver loin du béton froid », 40 chiots comptent sur un regard bienveillant pour changer de destin

En Roumanie, la situation des chiens errants est attristante. Ces derniers n’ont que peu de chances de survivre dans la rue. Non seulement les conditions de vie sont difficiles, mais ils sont aussi mal-aimés par de nombreuses personnes et même traqués. À leur échelle, des associations tentent de leur offrir un meilleur avenir et pour cela, elles ont besoin de l’aide de leur communauté.

Happy Dogs Forever est une association de protection animale qui a choisi d’aider les chiens errants de Roumanie à obtenir une meilleure vie. Elle organise des sauvetages, rapatrie et trouve des familles aimantes à ces boules de poils non désirées dans leur pays d'origine. Le soutien de sa communauté est précieux, car sans elle, les animaux ne peuvent avoir accès à une nouvelle vie.

Les membres de l’organisation prennent très au sérieux le sauvetage des canidés en Roumanie , car ils savent à quel point leur vie est rude là-bas. Sur leur site internet, ils ont rappelé que le gouvernement local a instauré, depuis 2013, une loi d’extermination des chiens errants. Par conséquent, des agents traquent les animaux dans la rue, les placent à la fourrière et les gardent dans des conditions insupportables. Puis, s’ils ne sont pas adoptés dans les 2 semaines suivant leur arrivée, ils sont euthanasiés.

HDF / Facebook

Une lueur d’espoir

Les chiots qui ont le malheur de naître dans les rues roumaines sont alors promis à un avenir tragique, et c’est ce que l’organisme Happy Dogs Forever tente de contrer. Dans une publication récemment postée sur Facebook , il a présenté le minois d’une quarantaine de jeunes chiens âgés de 4 mois à 1 an.

Ces derniers sont en Roumanie dans des refuges ou à la fourrière, et les bienfaiteurs souhaitent plus que tout qu’ils soient adoptés pour enfin commencer une belle vie : « Le sauvetage d’un chiot lui permet de ne pas grandir en fourrière ou en refuge. L’adoption est essentielle pour ces petits cœurs », pouvait-on lire.

Effectivement, le temps est compté pour ces toutous dans leur pays, bien qu’ils soient désormais sous la protection du Happy Dogs Forever. Plus que jamais, ce dernier implore les familles de favoriser les adoptions et d’offrir une chance à ces petits plutôt que de privilégier les élevages canins : « Nous pensons qu’ils ont tous une bonne étoile pour passer l’hiver loin du béton froid ».