En attendant sa famille pour la vie, ce chien dont l’apparence intimide les adoptants sauve la vie d’un chiot en détresse

Lorsqu’un chien de type molosse arrive en refuge, les bénévoles savent d’avance qu’il sera compliqué de lui trouver une famille. En effet, ces races de chiens souffrent énormément de délit de faciès et beaucoup de potentiels adoptants n’en veulent pas, les considérant comme des chiens dangereux. Pourtant, à l’image du beau Taurus qui a sauvé un chiot, la plupart d’entre eux sont en réalité de véritables crèmes…

Taurus est un magnifique croisé Mastiff qui est arrivé au refuge de la RSPCA Birmingham en novembre 2022, à seulement 3 ans et demi. Malheureusement pour lui, son croisement atypique a fait fuir la plupart des potentiels adoptants, tout comme ses oreilles coupées illégalement. Ainsi, l’impressionnant toutou a vu les jours, les semaines puis les mois défiler sans jamais recevoir la moindre visite… Puis, un jour d’avril 2024, les bénévoles ont eu besoin de lui pour sauver la vie d’un adorable chiot de 4 mois. Amené aux urgences vétérinaires après avoir été trouvé en état d’anémie sévère, le petit Percy était extrêmement faible et épuisé. Il avait besoin d’une transfusion sanguine immédiate et seul Taurus était compatible !

© RSPCA Birmingham Animal Centre and Hospital / Facebook

“Taurus est un héros absolu”

Comme le raconte la NBC39 , plus de 175 millilitres de sang ont été prélevés sur le beau Taurus et administrés à Percy dans la foulée. Grâce à ce don, l’état critique du chiot a pu être stabilisé dans un premier temps puis grandement amélioré par la suite. “Taurus est un garçon tellement aimant et doux. Il est également très détendu en milieu hospitalier. Nous savions donc qu'il serait à l'aise pour donner du sang. Nous sommes tous incroyablement fiers de lui pour avoir aidé Percy. Taurus est un héros absolu et, même si c'est encore difficile pour Percy, il a fait sa part pour aider notre équipe vétérinaire à lui donner un maximum de chances”, a expliqué Kelly Legg, responsable chez la RSPCA de Birmingham.

© RSPCA Birmingham Animal Centre and Hospital / Facebook

Suite à ce sauvetage héroïque, Kelly a espéré que Taurus éveille enfin l’intérêt d’une famille. “Ce côté doux de Taurus est la raison pour laquelle nous sommes tous tombés amoureux de lui. Malheureusement, nous pensons que beaucoup de gens sont rebutés par son apparence intimidante, causée par ses oreilles coupées”, a ajouté Kelly avant de préciser que Taurus était perçu comme “le clown résident” du refuge.

Les semaines suivantes, le refuge n’a plus donné de nouvelle du toutou mais il n’est en tout cas plus disponible à l’adoption sur le site du refuge. Signe qu’il a très probablement fini par être adopté !

© RSPCA Birmingham Animal Centre and Hospital / Facebook