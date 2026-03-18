« Le bébé humain bouge encore » et ce Golden Retriever ne perd pas une seconde pour prévenir la famille de ses moindres mouvements (vidéo)

Happy, un adorable Golden Retriever, prend son rôle de gardien très au sérieux. Dès que le bébé de la famille commence à bouger, il se met en alerte, émettant de petits bruits pour prévenir ses maîtres, comme le montre une vidéo hilarante récemment publiée sur Instagram.

Le Golden Retriever est connu pour être un chien particulièrement sociable et très attaché aux humains. Dans de nombreuses familles, il développe même un lien spécial avec les plus jeunes membres du foyer. Patient et attentif, il veille souvent sur le bébé, surtout lorsque celui-ci commence à se déplacer de manière imprévisible.

Certains Golden Retrievers vont jusqu’à alerter leurs maîtres lorsque le petit bouge, comme s’ils assuraient eux-mêmes une mission de surveillance. C’est le cas de Happy, un toutou attentif qui assume pleinement son rôle de grand frère protecteur.

© @happyandgolden / Instagram

Un chien en mode surveillance

Dans une vidéo Instagram relayée par DogTime, la légende avertit : « Un Golden Retriever qui prévient tout le monde que le bébé humain bouge ENCORE. » Et c’est précisément ce que fait Happy.

© @happyandgolden / Instagram

Pendant que le bébé se déplace dans son trotteur, Happy ne le quitte pas des yeux et le suit partout dans la pièce, attentif au moindre de ses gestes, comme un véritable accompagnateur.

À chaque mouvement du petit, le chien se tourne vers les adultes et émet de petits sons, comme s’il cherchait à les prévenir : « Vous voyez ça ? ». Une attitude qui correspond parfaitement à l'autre légende de la vidéo : « Le bébé humain est de nouveau en mouvement et notre chiot ne sait pas quoi penser. »

Un instinct protecteur qui amuse les internautes

Charmés par l’attitude du toutou, les internautes ont proposé de nombreuses théories dans les commentaires. Beaucoup d’entre eux s’accordaient sur une chose : Happy prend son rôle très au sérieux.

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Certains ont plaisanté en parlant pour le Golden Retriever : « On a un petit fugueur ! ». D’autres ont qualifié la boule de poils de « meilleur baby-sitter » ou ont comparé la scène à une « patrouille des services secrets à côté du buggy présidentiel ».

© @happyandgolden / Instagram

Une chose est sûre, on peut conclure avec un autre spectateur : « Être grand frère, c'est un travail à plein temps » !