"Nous avions besoin l'un de l'autre", un chien errant attend sous la pluie devant la porte d'une salle de sport en espérant qu'on le remarque

Par une journée pluvieuse, Kimberly Dishon pensait simplement profiter de sa séance de sport. Pourtant, une rencontre inattendue sous la pluie allait chambouler sa routine et surtout offrir une seconde chance à un chien esseulé. Touchée par son regard et sa détresse silencieuse, elle a décidé de ne pas détourner les yeux.

Il y a quelques mois, Kimberly Dishon s’était rendue à sa salle de sport pour se dépenser et se détendre, sans se douter qu’elle allait faire une merveilleuse rencontre et changer une vie.

Cette habitante de l’Oklahoma (Etats-Unis) était sur le point de terminer sa séance quand elle s’est aperçue qu’un chien se tenait assis à l’extérieur de l’établissement, face à la porte et sous la pluie. “Ce petit bonhomme a attiré mon attention, planté là, à fixer la porte et complètement impuissant”, raconte-t-elle à The Dodo .



pluto_orbits_earth / Instagram

Elle est allée vers lui. Le quadrupède, qui semblait être un croisé Cocker, était complètement trempé. Il avait clairement besoin d’aide, mais était encore trop méfiant et s’est éloigné. Kimberly Dishon a toutefois réussi à l’approcher, puis à l’envelopper dans des serviettes pour l’emmener chez elle.

Une fois séché et au chaud à la maison, le chien s’est détendu. “Il semblait ressentir un soulagement immense à l'idée que quelqu'un prenne soin de lui”, dit sa bienfaitrice. Il a même fini par s’endormir.



pluto_orbits_earth / Instagram

Une nouvelle vie pour Pluto

Le lendemain, Kimberly Dishon l’a emmené chez le vétérinaire, qui l’a dûment examiné. Outre la nécessité d’un traitement antiparasitaire, le canidé était en assez bonne santé. Il ne portait pas de puce d’identification, ce qui signifiait qu’elle pouvait l’adopter. Ce qu’elle a fait sans hésiter, vu qu’elle y avait pensé dès leur rencontre. Elle a décidé de l’appeler Pluto.

Le chien profite de sa nouvelle vie, entre promenades, affection et jeux avec l’autre compagnon canin de Kimberly Dishon, un Carlin.

Cette dernière a tellement été frappée par le calme et la patience de Pluto qu’elle envisage de lui faire suivre une formation afin d’en faire un chien de thérapie.



pluto_orbits_earth / Instagram

“Nous avions juste besoin l'un de l'autre”, conclut sa sauveuse et désormais humaine préférée.

Pluto est même devenu une petite star d'Instagram depuis son adoption, le compte que lui consacre sa maîtresse rassemblant plus de 32 000 followers.

