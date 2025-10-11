"Au début, elle avait peur de lui, maintenant ils sont inséparables", face à un cheval deux fois plus grand qu’elle, cette jeune Golden Retriever trouve un ami pour la vie (vidéo)

Lorsqu’ils sont socialisés dès leur plus jeune âge, les chiens sont des animaux extrêmement sociaux. Certaines races, comme les Golden Retrievers, le sont même plus que d’autres. En témoigne Whiskey, dont le meilleur ami est un cheval qui fait 2 fois sa taille.

Au cours de leur développement, les chiens connaissent différentes phases. L’une d’entre elle est particulièrement importante, puisque c’est elle qui déterminera le comportement de l’animal avec son environnement : il s’agit de la socialisation. Celle-ci peut commencer dès les premières semaines suivant la naissance et doit permettre aux petits d’apprendre les bons comportements, et de s’habituer à la présence des humains ainsi que des animaux. En principe, c’est la maman chien qui s’occupe de ce processus délicat. Néanmoins, les humains peuvent également la compléter, afin d’offrir le plus d’expériences possible aux chiots.



© @thegoldengirlwhiskey / TikTok

Partant de ce principe, la maîtresse de Whiskey, une adorable Golden Retriever d’à peine un an, a décidé de mettre en contact sa chienne avec un cheval. La rencontre a été filmée et ensuite reprise par Parade Pets . Elle montre ainsi la toute jeune boule de poils dans les bras de son humaine, truffe à nez avec l’imposant équidé. À son regard, on sent bien que Whiskey n’est pas complètement rassurée par la présence de son impressionnant vis-à-vis. Pourtant, elle surmonte sa crainte et fait vaillamment face.

Les images suivantes montrent une Whiskey complètement différente, 7 mois après la première rencontre. Le toutou n’a plus du tout peur de son compagnon équidé et n’a même qu’une envie, jouer avec lui. Pour le coup, les rôles seraient presque inversés, le cheval semblant même effarouché par la fougueuse présence de la Golden Retriever. Il faut dire qu’il porte un masque de protection oculaire. Sa vue étant obstruée, il n’a donc que ses oreilles pour lui indiquer ce qu’il se passe dans son environnement. Dans ces conditions, il n’est donc pas évident de se concentrer sur ce qu’il se passe autour quand une boule d’énergie cherche désespérément à attirer votre attention.