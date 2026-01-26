« Je viens de regarder ça au moins 5 fois », un chien emmène son frère chat faire de la luge dans sa litière (vidéo)

Entourée de Promise, son Berger Australien, et de Whisper, son chat roux, Mary partage sur les réseaux sociaux un quotidien rempli de douceur et de complicité. Entre entraînements ludiques, tours amusants et instants de tendresse, elle est toujours prête à offrir à sa communauté des moments aussi surprenants que touchants avec ses boules de poils. Leur dernier exploit ? Une séance de luge menée par Promise, avec Whisper comme passager star.

Originaire de Bellingham, dans l’État de Washington (États-Unis), Mary partage son quotidien avec Promise, son joyeux Berger Australien. Engagée auprès des animaux, la jeune femme est aussi famille d’accueil pour des chatons et a récemment adopté Whisper, un adorable petit chat roux.

Très vite, une belle complicité est née entre le minou et son grand frère canin, qui adore partager des moments de jeu avec lui. Récemment, il l’a d’ailleurs emmené faire de la luge !

© @my_aussie_gal / Instagram

Une scène insolite

Dans une vidéo publiée sur Instagram et reprise par CatTime, Promise transforme un jardin enneigé en piste de luge. On voit ainsi le toutou tirer Whisper calmement installé dans une litière en plastique.

En vérifiant à chaque fois que tout va bien pour son passager et entre 2 petites léchouilles, il remorque le minou jusqu’en haut de la colline avant de le pousser doucement sur la pente. Très patient, Whisper reste tranquillement dans la boîte, ce qui amuse énormément sa maîtresse qui filme cette scène insolite.

© @my_aussie_gal / Instagram

« En toute vérité, je ne le regrette pas du tout. Promise était si excité de partager une de ses activités préférées avec Whisper. », écrit-elle en légende de la vidéo « C'est vraiment l'un des chats les plus patients. Il aurait pu sauter n'importe quand mais il était heureux de supporter ses singeries. »

« Je viens de regarder ça au moins 5 fois »

Cette adorable séance de luge (qui a certainement nécessité un peu d’entraînement…) a charmé les internautes, d’autant que les 2 boules de poils semblent bien s’amuser. La vidéo a en effet rencontré un grand succès avec près de 800 000 mentions « J’aime » et des milliers de commentaires chaleureux. « C’est la chose la plus mignonne que j’aie jamais vue ! », a ainsi écrit quelqu’un.

© @my_aussie_gal / Instagram

De nombreux internautes ont notamment été touchés par la complicité évidente entre les 2 amis. Les petits gestes attentionnés de Promise ne leur ont pas échappé : « Ces bisous rassurants… quel bonheur pour ce chat ! », commente ainsi un spectateur, tandis qu’un autre souligne : « La façon dont Promise a mis la laisse en toute sécurité dans le traîneau est vraiment adorable. »

Une scène si attendrissante que certains avouent ne pas s’en lasser : « Je viens de regarder ça au moins 5 fois. » On ne peut pas les en blâmer !