Une conductrice s'arrête pour secourir un chiot Bouledogue Français malade abandonné sur la route et filme sa guérison

Pris en charge par un automobiliste, un jeune Bouledogue Français abandonné et gravement malade bénéficie désormais des soins et de l'attention dont il a besoin. Alors que son état de santé s’améliore sans cesse, sa bienfaitrice hésite encore entre l’adopter définitivement ou lui trouver une nouvelle famille, mais son avenir semble déjà bien sécurisé.

Crystal Floyd était au volant de sa voiture pour se présenter à un rendez-vous, mais elle n'a pas hésité à annuler ce dernier quand elle a vu un chiot seul au bord de la route. C'était un petit Bouledogue Français en détresse.

Elle s'est arrêtée pour le mettre en sécurité, puis s'est renseignée dans le quartier, espérant retrouver ses propriétaires. Toutefois, personne ne le connaissait.



@realhousewifeofchs / TikTok

Elle l'a alors emmené chez le vétérinaire. Indy, comme elle l'a appelé, souffrait d'une pyodermite juvénile, une maladie auto-immune qui affecte la peau et les ganglions lymphatiques, ainsi que d'un souffle cardiaque et d'une infection auriculaire.

Un plan de traitement a été mis en place par le vétérinaire, qui pense qu'il a été abandonné en raison de son état de santé.

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« J’ai les 2 premières semaines de médicaments, et je vais le garder au moins pendant ces 2 semaines pour m’assurer qu’il est sur la bonne voie vers la guérison », explique Crystal Floyd dans une vidéo qu'elle a partagée sur TikTok et que relaie The Dodo . « Je ne sais pas ce que je vais faire après cela », poursuit-elle.

Soigné et choyé en attendant d'être fixé sur son avenir

Sa famille compte déjà plusieurs animaux et n'est pas certaine de pouvoir en adopter un autre. « Avoir un nouveau chiot ne figurait pas sur notre liste de choses à faire », confie-t-elle à ce propos.

Quoi qu'il en soit, elle l'a installé confortablement chez elle, a commencé son traitement et fera tout pour qu'il recouvre la santé et ne manque de rien.

A la maison, tout le monde est tombé sous le charme d'Indy. « Il s’entend très bien avec nos autres chiens, il dort dans sa cage la nuit et il est très calme », dit sa bienfaitrice.

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Son état s'améliore de jour en jour, et il n'a jamais été aussi heureux. Crystal Floyd doit encore décider si elle l'adoptera ou lui trouvera un autre foyer aimant. Dans un cas comme dans l'autre, Indy sera entre de bonnes mains.