Ce Berger Allemand errant n'avait presque plus de poils, une automobiliste au grand coeur le sauve et l'adopte

Bella, une femelle Berger Allemand, a connu les affres de la négligence et de l’errance avant de croiser la route d’une bonne samaritaine. Cette dernière n’a pas hésité un seul instant avant de lui venir en l’aide. La pauvre chienne, qui n’avait presque plus de poils, a non seulement bénéficié de soins, mais a aussi trouvé sa famille pour la vie.

Alors qu’elle empruntait une route de campagne après sa journée de travail, une femme a aperçu une chienne mal en point qui courait et s’est arrêtée pour lui tendre la main. Comme si elle avait compris que la chance venait enfin de lui sourire, la femelle Berger Allemand s’est approchée de la conductrice sortie de son véhicule et n’a pas hésité une seule seconde avant de monter dans sa voiture.

Comme le rapporte Parade Pets, la va-nu-pattes traînait un corps meurtri et tout le poids de la solitude sur ses épaules. Elle affichait des lésions cutanées et n’avait presque plus de poils. Déterminée à l’aider, la bonne samaritaine l’a emmenée chez le vétérinaire. Toutefois, elle craignait que le professionnel lui recommande l’euthanasie en raison de son état catastrophique…

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Des soins et une bonne alimentation

Après avoir effectué plusieurs analyses, le vétérinaire a seulement constaté une légère hyperglycémie. Sa sauveuse, qui lui avait donné une grande quantité de jambon la veille, pense que son taux élevé de sucre dans le sang vient de ce repas, car le professionnel de la santé animale n’a détecté aucune maladie chez la chienne nommée Bella.

Par la suite, la femelle Berger Allemand a eu droit à une alimentation adaptée à ses besoins, qui lui a permis de renforcer son système immunitaire et de retrouver un beau poil. De plus, elle n’était plus soumise au stress permanent. Enfin en sécurité, Bella a commencé à se détendre et à retrouver sa joie de vivre.

© u/Elytheghost_24 / Reddit

« Quel changement ! »

Quelques mois après son sauvetage, sa sauveuse a publié une photo sur Reddit pour montrer sa belle transformation. Bien qu’elle n’ait pas retrouvé la totalité de sa fourrure, Bella se porte beaucoup mieux.

La bonne nouvelle ? La bonne samaritaine qui l’a sauvée et soignée l’a adoptée ! Pour l’instant, sa bienfaitrice a aménagé un enclos extérieur avant de l’introduire progressivement dans son foyer, dans lequel plusieurs animaux vivent.

« Quel changement ! Son état sur la 1ère photo est déchirant », écrit un utilisateur de Reddit. « Vous lui avez donné une seconde chance ! La bonté existe dans ce monde », souligne un dénommé Dorian. « Vous avez bien agi. Regardez ce chien heureux », commente un autre internaute.

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Le conseil de Woopets : que faire si vous voyez un chien courir sur la route ?

Si vous voyez un chien courir seul sur la route, nous vous invitons à garder votre calme. Évitez de le poursuivre brusquement au risque de l’effrayer davantage. Si possible, sécurisez la circulation autour de lui pour limiter les risques d’accident et approchez-vous de lui doucement en parlant d’une voix rassurante.

Puis, regardez s’il porte un médaillon avec les coordonnées de son propriétaire. Vous pouvez aussi l’attirer avec de l’eau ou de la nourriture, si vous en avez. Une fois le toutou en sécurité, contactez une clinique vétérinaire, la mairie ou une association de protection animale.

Vous n’avez pas réussi à l’attraper ? Notez l’endroit où vous l’avez vu et prévenez immédiatement les services compétents.