Ce cheval miniature et ce Dogue Allemand créent un lien authentique et touchant sous l'oeil bienveillant de leur propriétaire (vidéo)

Skye et Fudge sont inséparables. Au départ, rien ne vouait les 2 animaux à une entente aussi sereine, l’un étant un cheval, l’autre un chien. Faisant pratiquement la même taille, les 2 animaux montrent quotidiennement à leur maîtresse à quel point ils sont liés et sont heureux. Les internautes ne sont pas passés à côté des images émouvantes.

De loin il est parfois difficile de distinguer le cheval et le chien. Fudge, le poney, et Skye, le chien, ont des pelages aux teintes similaires et mesurent 78 cm de hauteur. Ce duo improbable étonne autant les humains que les animaux. Cole and Marmalade est revenu sur la naissance de cette amitié dans une ferme du Texas (États-Unis).

@thecre8ivechick / Instagram

Le « clown de la grange »

Avec son agréable caractère, Hot Fudge Sundae, aussi connu sous le nom de Fudge, est un adorable cheval de 12 ans : le « clown de la grange » selon les dires de sa propriétaire. Cette dernière l’a adopté en 2017, sans en dire un mot à son mari. Elle se rappelle avec humour : « Je lui ai parlé au téléphone et je lui ai dit que j’étais partie en voyage et que je m’étais acheté un sundae au Fudge. Il n’a pas su que je ne parlais pas du dessert ».

L’entente entre les 2 animaux n’a pas été immédiate. La Dogue craignait le cheval qui lui paraissait grand puisqu’elle était un jeune chiot, qui plus est le plus petit de sa portée.

Ilonka se souvient parfaitement de la première rencontre : « Elle avait peur des chevaux quand elle était chiot et cachait même son visage dans mon cou pendant que j’essayais de la présenter ».

@thecre8ivechick / Instagram

« Maintenant, ils ont la taille parfaite pour elle »

Au fil de sa croissance, Skye s’est montrée de moins en moins en peureuse à l’égard des chevaux et s’est nettement rapprochée de Fudge. La chienne a fini par rattraper la taille de son ami et mesure actuellement 78 cm de hauteur. Le poids de Fudge reste évidemment supérieur, avec 82 kg contre 48 kg pour Skye.

@thecre8ivechick / Instagram

« Ces 2 là ne peuvent pas se lasser l’un de l’autre »

Les internautes ont évidemment été très touchés par les images partagées par Ilonka sur son compte « TheCre8iveChick ». Fudge et Skye paraissent vraiment fusionnels et se câlinent très souvent.

La propriétaire ajoutait : « Je pense que les chevaux et les cheins sont très similaires en général, et ces 2 là sont pareils. Skye et Fudge adorent travailler et s’entraîner ensemble ». Ces 2 adorables compagnons nous prouvent une fois de plus que l’amitié est une chose précieuse qui dépasse les espèces.