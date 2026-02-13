Condamnée par ses blessures au visage, cette chienne a eu la vie sauve grâce à l'ouverture inespérée d'une clinique au sein du refuge

Recueillie alors qu'elle paraissait condamnée, Reba a mobilisé toute l’attention et le savoir-faire d’un refuge fraîchement équipé pour faire face à l’urgence. Grâce aux soins et à l'attention reçus, cette chienne peut désormais aspirer à une vie sereine.

Reba, une chienne découverte errante, était arrivée dans un état alarmant au refuge de la Montgomery Humane Society, en Alabama (Etats-Unis). Une partie de sa mâchoire était arrachée, il lui manquait une oreille et elle présentait de nombreuses lacérations au visage et au cou.

« Nous lui avons prodigué des soins d'urgence dès son arrivée et avons fait tout notre possible pour stabiliser son état », raconte Kim Crumpler, directrice des opérations de l'association de protection animale, à WSFA 12 News .



Heureusement pour cette chienne, la Montgomery Humane Society avait récemment inauguré sa nouvelle clinique vétérinaire, construite au sein-même du refuge. Auparavant, elle n'aurait sans doute pas pu prendre en charge un cas aussi grave, et l'euthanasie aurait hélas été envisagée.

Depuis son son admission, Reba est surveillée et soignée 24h sur 24 par l'équipe dirigée par le Dr Powell.

« Si elle présente des complications, si nous constatons qu'elle ne mange pas ou ne prend pas de poids, il nous suffit de traverser le couloir, explique Kim Crumpler. Nous n'avons pas besoin de téléphoner, d'envoyer de courriel ni de solliciter des fonds supplémentaires. Le Dr Powell est là avec nous et elle se bat à nos côtés pour ces animaux. »

Résilience et affection

La chienne a subi une intervention chirurgicale complexe ayant permis de réparer sa mâchoire. Des boutons ont été fixés sous cette dernière pour assurer le maintien des sutures sans exercer de tension excessive. Peu après l'opération, Reba s'est remise à s'alimenter normalement.

Le personnel de Montgomery Humane Society est totalement sous son charme. Sa résilience et la grande tendresse dont elle fait preuve à l'égard des bénévoles et de l'équipe vétérinaire sont particulièrement touchantes.

Actuellement sous antibiotiques et antidouleurs, elle continue de se remettre et de reprendre du poids en vue d'être stérilisée et pucée. Reba pourra être placée en famille d'accueil d'ici 3 à 4 semaines, puis proposée à l'adoption.