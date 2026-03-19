Abandonné au bout de 3 jours, ce chiot qui tremblait au refuge retrouve le sourire grâce à une bénévole dévouée (vidéo)

Au début du mois de mars, un homme a poussé les portes du refuge de la Washington State-based Benton-Franklin Humane Society pour abandonner son chiot Golden Retriever. L’animal, triste et désorienté, tremblait de tout son corps à son arrivée. Grâce au soutien des bénévoles et à une belle rencontre, le chien a fini par remplacer sa nervosité par une joie immense.

Il y a quelques semaines, les membres d’un refuge américain ont accueilli un homme, qui souhaitait abandonner son chien sur place. « Il en parlait avec tellement de désinvolture, déclare Julie Saraceno, bénévole au sein de l’organisation, il disait juste : "J'ai un chien dont je dois me débarrasser." »

Comme le rapporte The Dodo, les volontaires ont tenté d’en savoir plus sur le jeune toutou, mais l’individu ne s’est pas éparpillé avec des détails. Les seules informations qu’ils ont réussi à obtenir ? Il possédait le Golden Retriever depuis 3 jours seulement, et ne lui avait jamais donné de nom. De plus, il avait simplement attaché une corde à un mousqueton sur son collier. « J'ai eu l'impression que c'était juste une nuisance pour lui et qu'il ne voulait tout simplement pas du chien », précise Julie.

© Julie Saraceno

« C’était comme une journée au spa pour lui »

Lors de sa prise en charge, la bénévole au grand cœur a décidé de nommer le chiot de 5 mois Waffles. Ce dernier, triste et désorienté, regardait nerveusement autour de lui. En outre, il ne pouvait pas s’empêcher de trembler de tout son corps.

« Le refuge est très bruyant, donc je pense que c'est très effrayant pour un nouveau chien quand il arrive ici », souligne Julie. Par la suite, Waffles a eu droit à un bon bain et énormément d’affection de la part de ses bienfaiteurs. Grâce à leur soutien, le jeune toutou a commencé à s’apaiser.

« Je n'avais jamais vu un chien aussi détendu dans un bain, confie Julie, c’était comme une journée au spa pour lui. » Une fois l’animal installé dans son chenil, la bénévole s’est assise à côté de lui pour l’aider à se détendre. Sa présence l’a tellement apaisé, qu’il a fini par s’endormir contre elle.

© Julie Saraceno

Waffles a été adopté

Partagée sur les réseaux sociaux, l’histoire de Waffles a suscité un vif intérêt chez les internautes. De nombreux adoptants potentiels ont exprimé leur souhait de l’accueillir pour toujours au sein de leur cœur et de leur maison.

Pour le plus grand bonheur des bénévoles, le jeune Golden Retriever a rapidement trouvé sa famille d’adoption. Toute l’équipe est ravie de le savoir entre de bonnes mains ! Aujourd’hui épanoui comme jamais il ne l’a été, Waffles reçoit tout l’amour et toute l’attention qu’il mérite. Ses tremblements ont laissé place au plus beau des sourires !

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© Julie Saraceno