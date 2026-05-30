Des chiens issus de la rue ou des refuges sont formés par des détenus pour accompagner et aider les anciens militaires traumatisés

Des détenus du Michigan rééduquent des chiens abandonnés pour en faire des compagnons d’assistance destinés à des vétérans traumatisés. En plus d’avoir déjà changé la vie de plus de 200 anciens militaires et secouristes, ce programme transforme aussi profondément le quotidien des prisonniers qui les entraînent.

L'association Blue Star Service Dogs mène un programme de formation de chiens d'assistance destinés aux militaires à la retraite et aux secouristes victimes de traumatismes psychologiques, dont l'apprentissage est assuré par des détenus. Ledit programme, qui a permis de former plus de 200 canidés et fait intervenir plus de 350 prisonniers, est déployé dans 4 établissements pénitentiaires du Michigan (Etats-Unis), dont le centre correctionnel Thumb à Lapeer.



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Dans le cadre de cette initiative, les détenus se voient confier des chiens recueillis dans la rue ou issus de refuges. Ils leur enseignent les bases de l'éducation canine et de leur futur métier : s'asseoir, ramasser une laisse lorsqu'il tombe, aider le maître en cas d'urgence médicale… Le tout en ignorant les distractions. Les binômes vivent ensemble 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ce, pendant 4 à 6 mois.

Le projet est cher au cœur de Trish Barnes, directrice exécutive de Blue Star Service Dogs. Elle qui avait traversé une grave dépression, au point de songer à mettre fin à ses jours, avait remonté la pente en sauvant et en côtoyant des chiens en détresse lorsqu'elle était agente animalière.



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« Il y a eu des moments où je pensais que le suicide était la solution, confie-t-elle à WXYZ Detroit . Ce chien vous donne un but. Je ne peux pas imaginer une vie sans animaux d’assistance. »

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« Transformer de bons chiens en chiens exceptionnels »

Même sentiment du côté de Mathew Sica, directeur de la formation chez Blue Star Service Dogs. Frappé par une tragédie familiale, il oeuvre sans relâche pour « la prévention du suicide » et la transformation « de bons chiens en chiens exceptionnels. On peut changer la vie de quelqu’un. »



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Parmi les détenus sélectionnés figure Kevin Campbell, incarcéré depuis 37 ans. Il participe au programme depuis 5 ans. Il s'occupe actuellement d'un jeune chien appelé Titan, qui pourra bientôt rejoindre son nouveau maître Estin Cantrell. Ce dernier souffrait de graves blessures après avoir servi au sein de l'infanterie de l'armée de terre américaine.



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« Savoir que nous pouvons confier ces chiens à un vétéran méritant qui a servi notre pays… Il n’y a pas de mots pour décrire cela », dit Kevin Campbell.

« La première fois qu’ils ont ressenti de l’amour, c’était à travers les yeux d’un chien »

Tout comme celui-ci, Darius Huntington purge une peine de perpétuité et travaille avec un loulou attribué par l'association. « Quand je traverse mes pires journées, ce chien m’aide, dit-il. Je suis meilleur que je ne l’étais avant. Je suis reconnaissant envers Blue Star. »



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Trish Barnes est aux premières loges pour constater l'impact de ce programme sur ses bénéficiaires. « Ils disent que la première fois qu’ils ont ressenti de l’amour, c’était à travers les yeux d’un chien », indique-t-elle.



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L'info Woopets : quelle est la différence entre chien d'assistance, chien guide et chien de thérapie ?

Chien d’assistance

Le chien d’assistance est formé pour accompagner une personne en situation de handicap (physique, sensoriel ou psychique) au quotidien. Il peut réaliser des actions concrètes comme ouvrir une porte, ramasser un objet, alerter en cas de malaise ou interrompre une crise d’angoisse. Il est attribué à une seule personne et bénéficie d’un statut légal lui garantissant l’accès aux lieux publics.

Chien guide

Le chien guide est un chien d’assistance spécialisé dans l’aide aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il sécurise les déplacements, évite les obstacles, s’arrête aux trottoirs ou aux escaliers et facilite l’orientation dans des environnements complexes. Son rôle est avant tout lié à la mobilité et à l’autonomie dans l’espace public.

Chien de thérapie

Le chien de thérapie n’est pas un chien d’assistance au sens légal. Il intervient dans un cadre encadré (hôpitaux, EHPAD, écoles, prisons) pour apporter du réconfort et stimuler les échanges. Il n’est pas attribué à une personne en particulier et n’a pas accès automatique aux lieux publics, car sa mission repose sur la médiation et non sur l’aide individuelle au handicap.