Attachée à une balustrade avec ses 2 chiots, cette chienne abandonnée attendait que l’on vienne les sauver (vidéo)

Abandonnée dans une ruelle sombre, et fermement attachée à une balustrade avec ses 2 petits à proximité, cette chienne semblait résignée face à son destin. Pour elle, aucun salut ne viendrait. Et pourtant. Grâce à la bienveillance et à la vigilance d’un passant, sa vie allait considérablement changer.

Difficile de dire depuis combien de temps la pauvre chienne attendait là, attachée à une balustrade, avec ses 2 petits blottis dans un carton. C’est Arturo Flores, sauveteur bénévole pour l’association Logan’s Legacy 29, qui a fait la poignante découverte, à la suite d’un appel, nous rapporte le média The Dodo . La femelle croisée Caniche se tenait là, gisant sur le sol, résignée et vaincue. Les 3 pauvres bêtes se trouvant dans une ruelle sombre, c’est presque un miracle qu’elles aient été découvertes.

Suzette Hall , fondatrice de l’association, décrit ainsi la scène : “[Elle] était si étroitement attachée à une balustrade qu'on ne pouvait même pas glisser deux doigts sous la laisse autour de son cou. Elle est restée allongée là, couverte de puces, vaincue, attendant inlassablement quelqu'un qui ne reviendrait jamais”. Heureusement pour la petite famille, le calvaire était désormais terminé.

Après leur sauvetage, la maman et ses chiots ont été amenés à la clinique vétérinaire Camino (États-Unis). Mal à l’aise à cause des puces qui grouillaient littéralement sur leur corps, les toutous ont chacun pu recevoir un bain salvateur, ainsi qu’un traitement anti-puces. Fort heureusement, les parasites buveurs de sang étaient le seul mal à déplorer, et tout le monde était en bonne santé. Il fallait maintenant trouver un nom à nos 3 rescapés. Les sauveteurs étant de grands fans du dessin animé Toy Story, la maman s’appellera Infinity & Beyond (Vers l’infini et au-delà), et les chiots se nommeront Axel et Buzz.

