Attachée à une balustrade avec ses 2 chiots, cette chienne abandonnée attendait que l’on vienne les sauver (vidéo)
Abandonnée dans une ruelle sombre, et fermement attachée à une balustrade avec ses 2 petits à proximité, cette chienne semblait résignée face à son destin. Pour elle, aucun salut ne viendrait. Et pourtant. Grâce à la bienveillance et à la vigilance d’un passant, sa vie allait considérablement changer.
Difficile de dire depuis combien de temps la pauvre chienne attendait là, attachée à une balustrade, avec ses 2 petits blottis dans un carton. C’est Arturo Flores, sauveteur bénévole pour l’association Logan’s Legacy 29, qui a fait la poignante découverte, à la suite d’un appel, nous rapporte le média The Dodo. La femelle croisée Caniche se tenait là, gisant sur le sol, résignée et vaincue. Les 3 pauvres bêtes se trouvant dans une ruelle sombre, c’est presque un miracle qu’elles aient été découvertes.
Suzette Hall, fondatrice de l’association, décrit ainsi la scène : “[Elle] était si étroitement attachée à une balustrade qu'on ne pouvait même pas glisser deux doigts sous la laisse autour de son cou. Elle est restée allongée là, couverte de puces, vaincue, attendant inlassablement quelqu'un qui ne reviendrait jamais”. Heureusement pour la petite famille, le calvaire était désormais terminé.
Après leur sauvetage, la maman et ses chiots ont été amenés à la clinique vétérinaire Camino (États-Unis). Mal à l’aise à cause des puces qui grouillaient littéralement sur leur corps, les toutous ont chacun pu recevoir un bain salvateur, ainsi qu’un traitement anti-puces. Fort heureusement, les parasites buveurs de sang étaient le seul mal à déplorer, et tout le monde était en bonne santé. Il fallait maintenant trouver un nom à nos 3 rescapés. Les sauveteurs étant de grands fans du dessin animé Toy Story, la maman s’appellera Infinity & Beyond (Vers l’infini et au-delà), et les chiots se nommeront Axel et Buzz.
A lire aussi : Un chaton sans queue et au pelage hirsute que personne ne voulait adopter se révèle être une vraie boule d’énergie attachante (vidéo)
Rapidement placé en famille d’accueil, le trio canin a pu se remettre de ses émotions et reprendre des forces. Désormais en sécurité, les personnalités de chacun commencent à s’épanouir. Cela fait maintenant un mois qu’Infinity & Beyond a été sauvée de la rue avec ses petits. Tous 3 se portent à merveille, et les chiots sont en cours de sevrage. Après quoi, il sera temps pour les membres de cette adorable famille revenue de loin de trouver leur propre foyer.
Par Christophe Dutertre
Rédacteur web
Curieux et touche-à-tout, Christophe rédige pour le web depuis 2020. Lectures, films, nature et animaux nourrissent son inspiration - et parfois son quotidien, lorsqu’il prend sous son aile des chiots ou des chats en famille d’accueil.
Aucun commentaire