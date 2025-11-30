Les aboiements et coups de patte d'un chien sauvent la vie d'un militaire à la retraite ignorant qu'il était sur le point de faire un malaise

Certaines relations entre l’homme et le chien dépassent la simple complicité ; elles peuvent sauver des vies. C’est le cas de Hank Ford, vétéran américain, et de Tommy, son fidèle Labrador Retriever, dont le courage et la vigilance ont récemment permis d’éviter le pire.

Comme bon nombre d’anciens militaires, Hank Ford a été profondément marqué par ses années de service. Ayant été membre de l’armée de terre et du corps d’infanterie de marine américains, cet habitant de Fort Lupton, dans le Colorado, souffre de stress post-traumatique. Toutefois, depuis 2 ans, il peut mieux gérer les difficultés qui y sont liées (angoisse, solitude, crises…) grâce à Tommy.

Ce dernier, Labrador Retriever de 3 ans, est son chien de thérapie, formé par l’association Dogs Inc.. Son rôle consiste à lui apporter soutien et réconfort, en particulier lors des crises de panique. Il a notamment appris à pratiquer la pressothérapie (exercer une pression contrôlée sur une partie spécifique du corps de son maître) pour l’apaiser.



Military.com

“Je pouvais littéralement sentir mon coeur battre”

La vigilance du canidé et sa loyauté se sont récemment exprimées de manière spectaculaire et même salvatrice, lors d’un épisode survenu en février 2025 et rapporté par Military.com .

Hank Ford avait été tiré de son sommeil par Tommy, qui aboyait de manière inhabituellement insistante. L’homme lui avait demandé de sortir, mais au lieu de s’exécuter, l’animal avait sauté sur sa poitrine et commencé à lui donner des coups de patte et de museau. Son maître avait alors compris qu’il cherchait à l’avertir de quelque chose. Il s’était levé et s’était senti extrêmement mal. “Je pouvais littéralement sentir mon coeur battre”, se souvient-il. Sa tension artérielle était à 150, au lieu de 115, et sa fréquence cardiaque était de l’ordre de 171.

Le vétéran s’était rendu aux urgences, où on l’avait examiné et lui avait appris qu’il était atteint d’une fibrillation auriculaire, un trouble provoquant un rythme cardiaque irrégulier et rapide. Non traitée, elle peut entraîner un AVC. Les médecins lui avaient dit qu’il pouvait s’estimer chanceux d’avoir réagi rapidement. Tout le mérite revenait à Tommy.

“Ils m’ont expliqué que si je ne m’étais pas levé, j’aurais pu faire un AVC grave dans mon lit, ou ne pas me réveiller du tout. Il m’a sauvé la vie”, indique Hank Ford.

“On dit qu’il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Tommy l’a allumée”

Grâce à son ami à 4 pattes, le militaire à la retraite a pu renouer avec l’espoir après avoir frôlé le pire. Une complicité extrêmement forte s’est développée entre eux. “Il me suffit de le regarder et de hausser les sourcils pour qu’il sache ce que je vais lui dire. On se comprend tout de suite”, dit le maître.

A lire aussi : Heureux de pouvoir enfin courir librement, cet ancien chien de refuge est fou de joie dans le jardin (vidéo)

Hank Ford a même trouvé la force et la motivation de s’adonner à des activités, avec Tommy à ses côtés, alors qu’il s’était retrouvé sans la moindre occupation à son retour à la vie civile. L’une de ses passions est l’assemblage de sets Lego complexes. En outre, il intervient comme commissaire de parcours bénévole au club de golf local. Les golfeurs apprécient d’ailleurs son chien de thérapie et lui demandent régulièrement de ses nouvelles.

“On dit qu’il y a toujours une lumière au bout du tunnel. C’était une période sombre. [Tommy] a allumé la lumière”, conclut Hank Ford.