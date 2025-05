Une chienne trouve refuge dans une maison en chantier et se met à trembler dès que 2 bénévoles tentent de la secourir

Abandonnée sous une maison en travaux, une toute jeune chienne tentait de survivre seule, à peine âgée 2 mois et demi. Grâce à l'intervention de Suzette Hall et Mary Nakiso, elle a pu être sauvée in extremis. Une histoire touchante de résilience et de solidarité qui redonne foi en l’humanité.

Logan’s Legacy 29 et sa fondatrice Suzette Hall continuent d’enchaîner les sauvetages de chiens en grande détresse dans le comté de Los Angeles (Etats-Unis), avec l’aide précieuse de l’expérimentée bénévole Mary Nakiso.

Récemment, le duo est intervenu dans une maison en chantier après avoir reçu le témoignage d’un voisin au sujet d’une chienne en difficulté. Ce dernier avait remarqué l’animal ayant trouvé refuge sous l’habitation en pleine restauration et donc inoccupée.



En arrivant sur les lieux, Suzette Hall et Mary Nakiso ont pu voir à quel point la chienne en question était jeune et vulnérable. « Ce n'est qu'un chiot d'environ 10 semaines, indiquait effectivement la première dans une publication Facebook relayée par The Dodo. Ce n'était pas une bonne façon de commencer sa vie. ».

Les bénévoles ont cherché d’éventuels autres membres de sa portée et sa mère, mais sans succès. La chienne était véritablement livrée à elle-même.

« Elle sortait chercher de la nourriture et de l'eau qu'un voisin avait laissées là, ajoutait Suzette Hall. Sous la maison, il y avait une couverture sur laquelle elle pouvait dormir. »

Quand Mary Nakiso et sa collègue se sont approchées d’elle, la chienne s’est enfuie en courant et a disparu. Elles ont installé des cages-trappes sur la propriété, les ont garnies de friandises, puis ont commencé à la chercher.

« J'ai vu son petit visage regarder dehors »

Elles ont fini par la retrouver ; elle était cachée sous un tas de pièces métalliques en tous genres, à l’arrière de la maison. « J'ai vu son petit visage regarder dehors », relatait Suzette Hall.



Le binôme et un voisin ont pu retirer les morceaux de métal et libérer la chienne. Cette dernière avait si peur qu’elle n’arrêtait pas de trembler. Elle ignorait que ces gens-là essayaient de l’aider et non pas de lui faire du mal.



Appelée Savannah par ses bienfaitrices, elle a été emmenée à la clinique vétérinaire. L’examen a révélé qu’elle était en bonne santé, puis une famille d’accueil l’a prise en charge avec le concours de l’association Second Leash On Life.

Savannah apprend ainsi à se détendre en présence d’humains et intègre les bases de la vie à la maison pour se préparer à l’adoption.

