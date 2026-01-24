« Il n’a jamais vécu dans une maison », un chien découvre tout de la vie de famille et trouve du réconfort dans un objet insolite (vidéo)

Quand Shawna a ramené son nouveau chien, Falkor, à la maison, elle a tout de suite su qu’il était différent. L’animal, qui a vécu dans de mauvaises conditions avant de connaître son adoptante, a développé un attachement particulier… envers le four de la cuisine.

Falkor est un magnifique Malamute de l’Alaska, qui a connu un début de vie difficile, avant d’être adopté par une habitante du New Hampshire prénommée Shawna.

« Nous l’avons eu d’une personne qui cherchait à réduire sa meute, car il avait 2 ans et elle s’attendait à ce qu’il soit plus grand pour la reproduction, explique l’adoptante au micro de Newsweek, on nous a un peu induits en erreur sur sa vie. Il n’a jamais vécu dans une maison, n’est pas propre, ne connaît pas son nom ni aucun ordre, il est très craintif, et notre vétérinaire a dit qu'il y avait des traces d'un collier électrique qui se déclenchait s'il aboyait au-delà d'un certain niveau sonore, car il n'aboie pratiquement pas. »

« Un four réconfortant »

En raison de son passé difficile, Falkor a besoin de temps pour s’adapter à sa nouvelle vie. Shawna, très patiente et bienveillante, l’intègre progressivement à son foyer. Mais une situation insolite a pointé le bout de sa truffe.

« Ces dernières semaines, nous avons augmenté petit à petit son accès à la maison à mesure qu'il s'acclimatait et apprenait les bonnes manières, explique-t-elle, c’est à ce moment-là qu’a commencé sa fascination pour le four. »

Dans une vidéo publiée sur TikTok, on voit le Malamute blotti contre l’appareil de la cuisine, que Shawna qualifie de « four réconfortant de Falkor ». « Que la lampe soit allumée ou éteinte, ou que nous soyons dans la cuisine ou non, il aime vraiment être à côté, précise-t-elle, parfois, il essaie de sauter dessus et de l'ouvrir, mais seulement quand elle est éteinte. On ne pense donc pas que ce soit lié à la nourriture, car de toute façon on ne nourrit pas les chiens avec ça. »

© @instashawna / TikTok (capture d'écran)

Un chien profondément aimé

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a récolté plus de 690 000 vues et 148 000 mentions « j’aime ». « Ton autre chien reste assis là, genre : "Je suis là, tu sais. Au cas où tu aurais besoin de moi aussi." », écrit un internaute. « On en avait une... Elle était obsédée par la baignoire », commente un autre utilisateur du réseau social.

Quoi qu’il en soit, Falkor s’adapte bien à la vie à la maison et commence à nouer des liens avec les membres du foyer. « Il adore suivre notre autre Malamute partout, et notre Berger Australien le toilette comme un chiot. Il est très affectueux et doux, déclare Shawna, on travaille encore sur la propreté, mais sinon, il est très heureux et aimé ! »