3 chiots abandonnés dans une benne à ordures trouvent refuge et espoir grâce à un sauvetage inespéré

Aux États-Unis, un homme a trouvé 3 jeunes chiens dans une benne à ordures au début du mois de septembre. Les boules de poils étaient affamées, mais aussi assoiffées, et avaient besoin de soins.

Dans la journée du dimanche 1er septembre, une personne a découvert 3 chiots Bergers Allemands dans une benne à ordures à San Dimas, en Californie. Comme le rapporte le magazine People, la nouvelle a été partagée sur le groupe Facebook « Lost and Found Pets of La Verne and San Dimas ».

Les petits étaient affamés, déshydratés, et nécessitaient des soins. De plus, ils étaient couverts de puces et de tiques. C’est Carolyn Castro, administratrice du groupe, qui est allée sauver les jeunes chiens.

« Nous avons besoin d’une famille d’accueil, ou d’un organisme de sauvetage pour prendre en charge ces pauvres bébés jusqu’à ce que nous puissions déterminer s’ils ont été volés et abandonnés, ou s’ils ont été simplement abandonnés… », écrit la bonne samaritaine sur le réseau social.

© Carolyn Castro / Lost and Found Pets of La Verne and San Dimas

Les jeunes chiens sont en sécurité

« Je les ai récupérés, ils n’ont pas de puce électronique, poursuit Carolyn, j’ai vraiment besoin de quelqu’un avec un espace plus grand et un chenil pour les accueillir. »

À la suite du sauvetage, Carolyn s’est occupée des chiots et a cherché les meilleurs soins vétérinaires à leur offrir, avec l’aide des membres du refuge pour chiens Big Dog Haven. Déterminée à découvrir qui les a abandonnés comme de vulgaires déchets dans une poubelle, Carolyn a indiqué qu’elle mènerait l’enquête dans la zone, notamment en consultant les caméras de surveillance.

© Carolyn Castro / Lost and Found Pets of La Verne and San Dimas

Par ailleurs, la sauveteuse a pu compter sur le soutien de Village Mutt, un établissement proposant un service de toilettage pour les chiens en libre-service. Sur place, Carolyn a lavé ses petits protégés et les a débarrassés des parasites.

April Bank, directrice de Village Mutt, déclare offrir son aide aux futurs adoptants. « Je leur offre 3 mois de nourriture et 6 mois de toilettage », souligne-t-elle.

A lire aussi : Un chien de refuge desservi par son apparence dans sa quête d'une famille aimante devient le héros d'un petit congénère en détresse

© Carolyn Castro / Lost and Found Pets of La Verne and San Dimas

Désormais entre de bonnes mains, les Bergers Allemands savourent leur seconde chance.

Prochaine étape ? L’adoption. Leurs bienfaiteurs espèrent trouver des familles aimantes et responsables, qui leur feront oublier les mauvais souvenirs.