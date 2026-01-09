Après une transition difficile dans une famille d'accueil, un chien senior retrouve son calme grâce à un compagnon inattendu (vidéo)

Accueillir un chien âgé en famille d’accueil demande beaucoup de patience et de tendresse. Cela tombe bien : Isabel Klee en a à revendre ! Pour Zero, un petit chien désorienté et anxieux de 12 ans, elle pressentait qu'un ours en peluche au cœur battant ferait toute la différence. Et elle avait vu juste !

Isabel Klee, grande amoureuse des animaux et famille d’accueil expérimentée, a récemment ouvert les portes de son foyer à Zero, un petit chien de 12 ans souffrant de problèmes de santé et d’anxiété. Désorienté par ce nouveau départ, Zero a eu du mal à s’adapter, comme l’explique sa maman d’accueil dans une vidéo TikTok relayée par Parade Pets.

Des débuts difficiles

Dans cette publication, Isabel donne des nouvelles de la petite boule de poils à ses abonnés. « Je ne vais pas vous mentir », confie-t-elle pendant que Zero ne cesse d’aboyer en arrière-plan. « La phase de décompression de Zero a été difficile. Vous l'entendez probablement aboyer en ce moment même. »

© @simonsits / TikTok

Isabel sait toutefois que chaque chien a besoin de temps pour se sentir chez lui et que Zero aurait besoin de patience et de compréhension.

« Cela ne me surprend pas », poursuit-elle dans la vidéo. « C'est un chien âgé. Il a une mauvaise vue. Il souffre et il est très désorienté. Nous ne l'avons que depuis un jour, donc je ne suis pas trop inquiète, mais je veux évidemment faire tout mon possible pour améliorer son confort. » Elle a donc cherché le meilleur moyen pour l’aider à se détendre.

© @simonsits / TikTok

Un nouvel ami câlin

C'est alors qu'Isabel a eu une idée : donner à Zero un compagnon un peu spécial pour l’aider à retrouver son calme. Elle a pour cela acheté un ours en peluche avec un cœur qui bat, espérant que ce son apaisant pourrait rassurer Zero.

Les premières tentatives n’ont pas été très concluantes… Isabel avait installé la peluche près de Zero dans son panier, mais le toutou s’est rapidement levé pour partir. Le battement de cœur a toutefois éveillé la curiosité de Simon, l’autre pensionnaire d’Isabel, qui s’est fait une joie de mâchouiller le nounours.

@simonsits I AM NOT OKAY ???????? @Muddy Paws Rescue @Animal Care Centers of NYC ? sonido original - The Beatles Anthology

Après cette première approche ratée, la mère d’accueil a essayé une autre stratégie en posant tout simplement l’ours sur le bord du panier de Zero. D’abord hésitant, le petit chien s’est bientôt laissé aller, reniflant la peluche puis se blottissant contre elle.

A lire aussi : Recouverte de nœuds et dévorée par les vers, cette petite chienne renaît grâce à une chaîne de solidarité

© @simonsits / TikTok

Très vite, il semblait totalement détendu, bercé par le battement de cœur apaisant de l’ours. Zero se sentait enfin calme et en sécurité grâce à cet astucieux accessoire. Bien joué Isabel !