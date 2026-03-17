Attaché à un arbre au bord de la route, ce chien effrayé décide malgré sa peur d’accorder sa confiance à sa bienfaitrice (vidéo)

Alors qu’il était attaché à un arbre au bord d’une route de Roumanie, Paladin a été trouvé par Laura, une bénévole dans un refuge pour animaux. Malgré la peur du chien, la jeune femme, patiente, a réussi à gagner sa confiance et l’a conduit en sécurité.

Les abandons d’animaux sont hélas très fréquents et trop souvent ils se déroulent dans des conditions honteuses. C’est ce qu’a encore pu constater Laura, une bénévole de l’association Sadie's Dog Rescue , située à Bacau, en Roumanie, lorsqu’elle a trouvé Paladin un pauvre toutou attaché à un arbre.

L’histoire s’est passée le 2 mars dernier, comme le relate le média Pet Helpful. Abandonné lâchement au bord de la route, le chien était effrayé. Si bien que lorsque Laura l’a détaché, il s’est d’abord sauvé avant de tenter plusieurs fois de venir vers elle. Dans une vidéo publiée par la jeune femme sur son compte TikTok , on peut en effet voir le chien s’échapper pour s’éloigner d’elle, puis revenir dans sa direction. On constate clairement que malgré sa crainte, il n’a qu’une envie : accepter son aide.

lauramyatt_savingsouls / TikTok

Dans sa panique, il a tenté de traverser la route

La séquence le montre aussi : à un moment donné, trop effrayé, il essaye d’aller vers la route avant d’être ramené à bon port par Laura. Affamé, il n’a pas mis trop longtemps avant d’accepter, en remuant la queue timidement, les friandises qu’elle lui tendait. Ce premier signe de confiance était un espoir pour Laura, comme l’ont fait remarquer quelques internautes dans les commentaires sous la vidéo.

« Que Dieu bénisse son petit cœur », disait l’un d’eux. « Il remue la queue, il veut vous faire confiance, mais il a peur. Dieu merci, il existe des gens comme vous », disait un autre.

lauramyatt_savingsouls / TikTok

Un abandon révoltant aux yeux des internautes

Parmi les spectateurs, nombreux sont ceux qui ont souligné la cruauté du geste de son ancien maître, à l’image de celui-ci : « la colère viscérale que je ressens lorsque des gens abandonnent des chiens comme ça ». Par chance pour Paladin, Laura est passée par là et lui est venue en aide pour lui offrir une seconde chance. Et comme si le toutou avait senti que la jeune femme était une bonne âme, il a finalement décidé de la suivre, allant même jusqu’à la laisser le porter dans ses bras afin qu’elle le conduise chez le vétérinaire dans un premier temps. Là, épuisé, mais se sentant assez rassuré, il s’est endormi dans sa cage.

Malgré sa méfiance initiale et sa crainte perceptible, Paladin a su trouver la force d’accorder sa confiance une nouvelle fois, et ce, pour le meilleur. Entre les mains de celle qui œuvre déjà pour les animaux au sein de Sadie’s Rescue, il est en sécurité.

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