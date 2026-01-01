Découvrant un chiot à la patte démesurée au bord d’une route, un sauveteur réalise qu'il est face à un combat qu’il ne peut abandonner

Quand Zena, une très jeune chienne, a été découverte avec une patte exagérément enflée, tout semblait perdu. Takis, dévoué protecteur des animaux, a toutefois refusé l’amputation et l’a soignée jour après jour, lui offrant finalement la chance d’une vie normale et d’un foyer chaleureux.

Theoklitos Proestakis, plus connu sous son surnom Takis, est un ancien dentiste et patron de boîte de nuit qui consacre désormais sa vie à sauver autant d’animaux que possible. Il est le fondateur du Takis Shelter, un sanctuaire pour chiens en détresse basé à en Crète, en Grèce.

Cet homme au grand coeur compte un très grand nombre de sauvetages de canidés à son actif. Il n’hésite pas non plus à porter secours à d’autres espèces, notamment des chats, comme il l’avait fait pour ce félin errant qui avait la tête coincée dans une boîte de conserve.

Récemment, c’est à un tout jeune chiot livré à lui-même et souffrant d’une terrible blessure que Theoklitos Proestakis est venu en aide, rapportait The Dodo .



Il a été informé de la situation par une connaissance, qui l’a appelé très tôt le matin. Takis s’est rendu sur les lieux aussi vite qu’il l’a pu. En arrivant sur place, il a été frappé par le volume de l’une des pattes avant de la petite chienne, qui était âgée d’à peine de 2 semaines. Le membre était gigantesque.



Theoklitos Proestakis l’a tout de suite emmenée à la clinique vétérinaire. En l’examinant, le praticien a expliqué au bénévole qu’il fallait probablement recourir à l’amputation. Takis a demandé à avoir un peu plus de temps pour tenter de sauver la patte.

Takis a eu raison d’y croire

Il a appelé sa petite protégée Zena. Il a pris soin d’elle au refuge, et a été réjoui de constater que sa patte désenflait progressivement au fil des jours. En outre, elle s’alimentait et s’hydratait correctement.

Le membre a fini par guérir totalement et retrouver une taille normale. La petite Zena a pu grandir dans de bonnes conditions, jouant et gambadant comme tous les chiots.

Ce n’était pas la seule bonne nouvelle, puisqu’elle a été adoptée par une famille aimante. Sa nouvelle maison se trouve non pas en Grèce, mais en France, où elle s’apprête à vivre son tout premier Noël.