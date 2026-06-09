Abandonnée à cause de sa vieillesse, cette chienne de 22 ans sourde et aveugle trouve du réconfort auprès d'une bénévole

Abandonnée à l’âge de 22 ans après 15 années de vie de famille, et ce, simplement en raison de sa vieillesse, Agatha a finalement été recueillie par une association spécialisée dans la prise en charge de chiens séniors. La chienne a, depuis, trouvé refuge auprès d'une bénévole. Elle pourra vivre paisiblement chez celle-ci le dernier chapitre de sa vie, entourée de soins et d’affection.

Agatha avait 7 ans lorsqu'elle était arrivée dans un refuge du Texas (Etats-Unis), après avoir été sauvée de l'errance. Cette chienne avait ensuite eu la chance d'être adoptée rapidement. On était alors en 2011.

Tout allait pour le mieux pour elle, jusqu'à cette décision inattendue prise par sa famille après 15 années de vie commune. Ses propriétaires ont, en effet, préféré se séparer d'elle. « La raison de son abandon invoquée [par la famille] était simplement sa vieillesse », raconte Maddie Cantrell, bénévole au refuge et fondatrice de The Senior Dog Squad, à The Dodo .



The Senior Dog Squad

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A 22 ans, devenue sourde et aveugle, Agatha traversait ainsi une terrible épreuve. « Dès que je l’ai vue, j’en ai eu le souffle coupé, poursuit Maddie Cantrell. C’est une chienne tellement belle et douce que je ne pouvais m’empêcher de me demander ce qu’elle pouvait penser ou ressentir, perdue dans un lieu inconnu, elle qui était âgée, aveugle et sourde. »

L'association Pippy’s Pals Rescue, basée à Houston, l'a prise en charge. C'est elle qui l'a confiée à Maddie Cantrell, qui accueille plusieurs autres chiens séniors.



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« Elle a encore énormément d’amour à offrir »

« Agatha se repose beaucoup maintenant et s’intègre progressivement à notre foyer, dit sa bienfaitrice. Elle a très bon appétit et a déjà trouvé son endroit préféré dans la maison. »



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La chienne pourra passer le restant de sa vie aux côtés de Maddie Cantrell. Elle ne connaîtra plus jamais les déceptions et les changements brutaux.

« Je suis convaincu qu’elle connaîtra un magnifique dernier chapitre de son existence, qu’elle jouit encore d’une bonne qualité de vie et qu’elle a encore énormément d’amour à offrir », conclut Maddie Cantrell.

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