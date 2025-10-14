Attaché à un arbre, un chien comprend qu’il est libre, car sa laisse s'est détachée et file aussitôt vivre sa meilleure vie (vidéo)

McGregor est un chien perspicace. Il a compris que quand la chance frappait à la porte, il valait mieux la saisir le plus rapidement possible ! Tandis qu’il profitait d’un moment à l’extérieur avec sa maîtresse, sa longe s’est détachée de l’arbre auquel il était attaché. Il ne lui a fallu que quelques secondes pour le réaliser et prendre une décision !

Une utilisatrice de TikTok appelée Riss Jane sur la plateforme a récemment constaté que son chien, un mini Goldendoodle nommé McGregor, était un grand opportuniste. Quand la longe de ce dernier s’est décrochée lors d’une sortie dans le jardin, 2 choix se sont présentés à lui : prouver sa docilité ou profiter de sa liberté. La seconde option étant bien plus alléchante que la première, il n’a pas réfléchi longtemps !

Jusqu’à quel point nos toutous sont-ils dociles ? Certains propriétaires tentent des expériences pour déterminer les limites de leur quadrupède. Il peut s’agir, par exemple, de mettre une friandise alléchante à proximité de lui et de voir s’il sera capable d’y résister jusqu’à obtenir l’ordre de la manger. Pour Riss Jane, une épreuve inattendue lui a permis d'évaluer l'obéissance de son ami canin.

@riss_janeee / TikTok

Une réaction immédiate

La femme a emmené son chien dans son jardin pour profiter du soleil. Elle a attaché le toutou contre un arbre à l’aide d’une longe et pouvait ainsi garder le contrôle sur lui. De son côté, McGregor était assez libre de ses mouvements, car la laisse était relativement longue. La propriétaire du canidé n’avait toutefois pas remarqué qu’elle l’avait mal fixée au niveau du collier.

Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Pethlepful , les internautes découvrent la boule de poils en train de s’amuser sur l’herbe. Elle fait un mouvement, puis la longe se détache de son collier. Elle s’immobilise un bref instant, comme si elle se demandait ce qu’elle devait faire maintenant qu’elle était libre, puis se met à courir le plus vite possible dans le parc. Sa propriétaire n’a même pas le temps de réagir que le toutou a déjà entamé sa course folle !

Dans la section des commentaires, les utilisateurs de la plateforme ont été amusés par la réaction du chien, tout comme sa maîtresse avec du recul. Elle a toutefois expliqué que McGregor n’en était pas à son coup d’essai et que, quand il parvenait à échapper à sa vigilance, il avait un itinéraire bien précis : « Dès qu'il en a l'occasion, il court vers la femelle Rottweiler quelques portes plus loin (heureusement, elle est gentille) [...] Je lui lance alors un regard noir et lui dis de s'asseoir, puis je le ramène à la maison », témoignait-elle.

Cette fois encore, McGregor a été très réactif ! Sa propriétaire a assuré qu’elle ne baissait jamais sa vigilance et l’accentuait même, car son toutou est très malin : « Il faut savoir anticiper et intervenir. Malheureusement, dans ce cas précis, je ne savais même pas que le verrou s'était déclenché, alors c'était trop tard ! », écrivait-elle.