Une famille qui ne voulait pas de chien adopte finalement un Petit Lévrier Italien aveugle et découvre un amour sans limites (vidéo)

Devenue aveugle après une lourde opération, Emma coule aujourd’hui des jours heureux auprès d’une famille qui n'envisageait pourtant pas d'avoir un chien. Un an après son adoption, cette petite chienne prouve que l’amour et la résilience peuvent transformer un destin que l’on pensait brisé.

En matière de résilience, les chiens sont de véritables modèles, et ils le prouvent tous les jours. En particulier ceux d'entre eux qui se retrouvent en situation de handicap ; ils ont cette capacité à surmonter les difficultés et de conserver leur joie de vivre qui nous laisse admiratifs. L'histoire émouvante d'Emma en est l'illustration, et cette petite chienne a eu la chance de trouver une famille en or.

De race Petit Lévrier Italien, Emma est la vedette du compte TikTok « @emma.the.iggy », où ses aventures sont suivies par près de 1 500 followers.



@emma.the.iggy / TikTok

Elle avait été prise en charge et vivait en refuge quand on avait découvert qu'elle souffrait d'un grave problème aux yeux. Si ces derniers ne pouvaient malheureusement pas être sauvée, elle pouvait l'être. Il fallait néanmoins retirer ses globes oculaires.

Elle était donc devenue aveugle et devait s'adapter à sa nouvelle condition. Ce qu'elle avait fait avec une détermination hors du commun.

La chienne avait été adoptée peu après par une famille qui, pourtant, se disait qu'elle ne voulait pas de chien. Aujourd'hui, ses humains ne peuvent absolument plus imaginer la vie sans elle.

Ils ont partagé une vidéo particulièrement touchante le 31 mars 2026 sur TikTok, marquant le premier anniversaire de l'adoption d'Emma. On y voit cette dernière dans les bras de sa maîtresse, léchant tendrement la main de la fille de cette dernière, jouant dans le jardin avec son maître, recevant et offrant des câlins ou encore se baladant en pleine nature. Cette chienne est clairement aimée et heureuse.

« Il est tellement facile de l’aimer »

« Il y a un an, après des mois à dire que je ne prendrais jamais de chien, cette petite créature est entrée dans nos vies, peut-on lire de la part de sa propriétaire en légende de la vidéo. Nous n’avons plus été les mêmes depuis. Emma avait dû subir une chirurgie d’énucléation bilatérale alors qu’elle se trouvait au refuge, et nous l’avions adoptée peu de temps après. Elle est la plus douce, et il est tellement facile de l’aimer ».

Voici la vidéo en question, relayée par Parade Pets :

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