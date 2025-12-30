Accidentellement enfermée dehors par ses Golden Retrievers, une famille attend 2 heures avant d'être secourue (vidéo)

3 Golden Retrievers, une porte fermée et beaucoup de rires… Sur TikTok, une utilisatrice a partagé la drôle d’histoire de sa famille prise au piège par ses propres chiens, qui ont involontairement verrouillé l’accès à l’appartement. Une vidéo pleine de surprises et de moments attendrissants qui fait fondre les internautes.

Alex Marie, alias “@alexxmariefit” sur TikTok, a partagé une vidéo devenue virale, ayant généré plus de 150 000 vues depuis sa mise en ligne le 30 novembre 2025. Une séquence que relaie PetHelpful et dont les protagonistes sont 3 chiens facétieux.

On y voit d’abord le trio de Golden Retrievers derrière une porte coulissante. L’un d’eux est debout sur ses pattes arrière et multiplie les coups de patte sur la vitre, tandis que les 2 autres se tiennent derrière lui, quasi immobiles. La vidéo montre ensuite 4 membres d’une même famille de l’autre côté de la porte, installés sur le balcon et hilares.

Leurs rires cachent une réalité surprenante ; ils ont été enfermés dehors par leurs propres amis à fourrure dorée, alors qu’ils espéraient simplement passer une soirée tranquille.

En sautillant et en s’agitant près de la porte, les chiens en ont malencontreusement enclenché le verrou. Alex Marie et les autres n’avaient plus aucun moyen de regagner l’intérieur de l’appartement.

L’attitude en apparence détendue des 2 chiens restés derrière contraste avec celle de leur congénère qui tente désespérément et frénétiquement de l’ouvrir.



@alexxmariefit / TikTok

Solution trouvée après 2 heures d’attente

Alex Marie explique qu’elle et ses proches ont dû patienter 2 bonnes heures avant d’avoir été secourus.

La scène a amusé et attendri de nombreux internautes. Parmi ceux qui ont réagi en commentaires figure le compte officiel de la série pour enfants “Paw Patrol, la Pat'Patrouille”. “Ils ont dû perdre notre numéro”, a-t-il ainsi écrit. Ce à quoi Alex Marie a répondu avec autant d’humour “Où étiez-vous quand nous avions besoin de vous ?”

Voici la vidéo :

Cette mésaventure improvisée rappelle avec malice à quel point nos compagnons à 4 pattes peuvent transformer le quotidien en véritable tableau de comédie.