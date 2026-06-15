Dans le berceau historique de leur race, 60 Clumber-Spaniels réunis pour mettre à l'honneur un héritage rare

Réunis sur les terres mêmes où leur histoire a commencé, plus de 60 Clumber-Spaniels ont participé à une journée de célébration exceptionnelle dans le comté du Nottinghamshire. Un rassemblement important pour cette race dont les représentants ne sont pas nombreux, et qui avait récemment été remise sous les projecteurs grâce à la victoire remarquée de Bruin au Crufts.

Le Clumber-Spaniel est une race plutôt confidentielle, avec un nombre de naissances qui se limite à quelques centaines par an outre-Manche. Voir des dizaines de ces chiens rassemblés en un seul et même endroit constitue donc un véritable évènement. C'est justement ce qui s'est produit hier, dimanche 14 juin 2026, dans le Nottinghamshire, rapportait la BBC .



David Prince / Facebook

Plus de 60 Clumber-Spaniels ont été réunis au Clumber Park, un vaste domaine situé près de la ville de Worksop et considéré comme le berceau historique de la race.

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Plantation d'arbres, inauguration de panneaux informatifs et promenade collective

Au XVIIIe siècle, le site abritait une grande demeure aristocratique, la Clumber House, qui était la résidence des ducs de Newcastle. Ce sont ces derniers qui avaient développé et popularisé la race du Clumber-Spaniel à l'époque, probablement à partir de chiens amenés de France.

D'après Barbara Weston, du club Walking With Clumbers, les propriétaires de Clumber-Spaniels se retrouvent chaque année au Clumber Park depuis 11 ans. « Quand vous venez ici, vous avez forcément le sourire aux lèvres ; il ne peut pas en être autrement », confiait-elle à la BBC.

A l'occasion de cette réunion unique en son genre, les participants ont pris part à diverses activités ludiques, mais aussi symboliques, comme la plantation d'arbres et l'inauguration de nouveaux panneaux d'information dédiés à la race. Une promenade collective a également été organisée.



Craig Henderson / Facebook

« Cette journée de célébration a mis à l'honneur le lien étroit entre cette race emblématique et le lieu qui lui a donné son nom », peut-on lire sur la page Facebook « Clumber Park NT ».

Un coup de projecteur avec la victoire de Bruin à Crufts

Longtemps resté méconnu du grand public, le Clumber Spaniel avait bénéficié d'un véritable coup de projecteur grâce à la victoire de Bruin à l'exposition canine Crufts, en mars 2026. Il avait été élu Best in Show après avoir remporté sa catégorie, celle des chiens de chasse.

« Seulement environ 200 chiots naissent chaque année, et ils sont dispersés à travers le pays. Il est donc rare de rencontrer d’autres propriétaires de Clumber ; c’est pourquoi nous avons décidé d’organiser des promenades », expliquait Barbara Weston lors de l'évènement s'étant tenu au Clumber Park.



David Prince / Facebook

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En France, le Livre des Origines Français (LOF) enregistre chaque année entre 20 et 30 naissances de Clumber-Spaniels. C'est pourtant un chien plein de qualités, reconnaissable à son corps massif, sa tête carrée, ses grandes oreilles tombantes et son pelage majoritairement blanc marqué de taches citron ou orange.

« Il suffit de s’approcher d’un Clumber et de le câliner pour comprendre ce qui les rend si spéciaux »

Derrière son allure imposante se cache un compagnon doux, calme et affectueux, réputé pour sa loyauté envers sa famille. Intelligent et volontaire, il ne pose pas de difficulté particulière en termes d'éducation et d'apprentissage, même s’il peut parfois faire preuve d’un peu d’entêtement. Sociable, appréciant la compagnie des enfants, ce chien au tempérament équilibré affectionne autant les promenades en plein air que les moments de détente à la maison.

Une description que confirme Barbara Weston : « Il suffit de s’approcher d’un Clumber et de le câliner pour comprendre ce qui les rend si spéciaux. Ils sont très fidèles, s'adaptent aisément et relativement faciles à éduquer. »