Ce chiot à 3 pattes ayant frôlé le pire à sa naissance a été nommé Hope car il incarne parfaitement l'espoir (vidéo)

Amputée d’une patte après un début de vie marqué par les épreuves, Hope ne s’est pourtant jamais laissé abattre. Aujourd’hui, cette jeune Golden Retriever émeut des centaines de milliers d’internautes grâce à une vidéo qui illustre parfaitement son incroyable joie de vivre.

Hope est un modèle de résilience, mais aussi et surtout d'espoir… D'où son nom. Cette jeune femelle Golden Retriever a une patte en moins, séquelle d'un début de vie particulièrement difficile et qui aurait même pu tourner court.

Malgré tout ce qu'elle a traversé, sa joie de vivre est intacte, et elle en fait profiter tous ceux qui la rencontrent, à commencer, bien évidemment, par les membres de sa famille.

On peut avoir un aperçu de ce bonheur communicatif dans une vidéo mise en ligne le 4 juin 2026 sur le compte TikTok « @babybubbaboyy », où elle est rapidement devenue virale en générant près d'un million de vues, et relayée par Parade Pets . La voici :

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« Les chiots tripodes sont les meilleurs ! »

A le voir ainsi remuer la queue et sautiller de joie sur ses 3 pattes pour récupérer son jouet préféré auprès de sa maîtresse, on ne peut que ressentir de l'admiration pour ce chiot.

Une scène qui a touché de nombreux internautes, plusieurs d'entre eux ayant fait part de leur émotion en commentaires. « Les chiens ne manquent jamais de me rendre heureuse », a ainsi réagi Nuhtalleeuh. « Les chiots tripodes sont les meilleurs ! » a écrit, quant à elle, Holly. « Elle est si courageuse, elle est bien élevée, elle n'a pas peur », peut-on lire de la part de laakeshu.



@babybubbaboyy / TikTok

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Sauvée de justesse à la naissance et amputée d'une patte à cause d'une infection

Les soins de Hope étant coûteux, une cagnotte solidaire a été créée pour aider la famille à les couvrir. C'est d'ailleurs grâce à la page de ladite cagnotte que l'on en sait plus sur ce qui est arrivé à la jeune chienne.

A sa naissance, la petite Golden Retriever ne respirait pas. Elle a dû être réanimée, puis emmenée aux urgences où on l'a sauvée in extremis en lui donnant de l'oxygène.

Par la suite, elle a souffert d'une blessure à la patte qui s'est infectée. L'amputation était inévitable. Elle a progressivement appris à se déplacer sur 3 membres.