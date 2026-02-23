En pleine transition vers sa nouvelle vie, un chien s’échappe et survit 43 jours seul dans la nature

Un chien a disparu alors qu'il était censé se trouver chez sa pet-sitter, laissant sa famille désemparée. Des semaines de recherches intensives ont suivi, mettant les nerfs de ses humains et des bénévoles mobilisés à rude épreuve.

Steven Maa, sa compagne et leur chien Rocky vivaient dans le New Jersey, mais le premier avait récemment décroché un nouvel emploi à l'autre bout des Etats-Unis, à Los Angeles (Californie) en l'occurrence. Le trio devait donc déménager.

Sur la route, arrivé au Colorado, le couple a décidé de s'offrir un court séjour au ski dans le comté de Summit. Rocky a alors été confié à une dog-sitter locale, basée à Montezuma, le 28 décembre 2025. Peu après, le quadrupède de 10 ans s'est enfui et a disparu.



Summit Lost Pet Rescue / Facebook

Steven Maa et sa petite-amie sont immédiatement revenus à Montezuma pour tenter de le retrouver. Restés sans nouvelles de leur chien, ils ont demandé l'aide de l'association Summit Lost Pet Rescue. Le cofondateur Brandon Ciullo et une équipe de bénévoles se sont mobilisés dès le lendemain.

Ils ont installé des caméras et déposé des objets portant les odeurs de Rocky et de son maître un peu partout. « Surtout s’il s’agit d’un endroit qu’il ne connaît pas, un chien reviendra, sentira quelque chose qui lui est familier, puis finira par rester dans cette zone précise », expliquait Brandon Ciullo à The Aspen Times , qui rapporte cette histoire.



Summit Lost Pet Rescue / Facebook

L'inquiétude, puis silence radio

Les heures suivantes ont été particulièrement froides dans la région, mais la météo ne constituait pas le seul danger pour le chien. Il risquait également d'être renversé par un véhicule ou attaqué par des coyotes.

Le 31 décembre, 2 signalements ont été adressés à Summit Lost Pet Rescue de la part de personnes ayant aperçu Rocky. Steven Maa s'est rendu à l'endroit indiqué et a effectivement repéré son ami à fourrure. Malheureusement, ce dernier était en mode survie et ne l'a pas reconnu ; malgré les appels de son humain, il a pris peur, aboyé et s'est éloigné à toute vitesse.

Après cela, 39 longs jours se sont écoulés sans le moindre témoignage ni la moindre trace du canidé. Le couple est resté dans le Colorado pendant une semaine, mais a dû se résoudre à partir pour la Californie car le nouveau travail de Steven Maa l'attendait. Il est toutefois resté en contact avec les volontaires qui poursuivaient leurs efforts.

Début février 2026, Brandon Ciullo l'a appelé pour lui faire savoir que le groupe allait mettre fin à ses recherches. Steven Maa lui a répondu qu'il comprenait, car l'association devait consacrer ses ressources à d'autres animaux perdus, mais la nouvelle était tout de même difficile à encaisser.

Nouvelle déception…

Le 9 février, une habitante du Kansas possédant une autre maison à Montezuma a appelé l'association pour lui dire qu'elle venait de voir un chien ressemblant à Rocky via sa caméra de surveillance connectée. L'animal se tenait juste devant sa porte. Brandon Ciullo et les bénévoles ont vu les images et confirmé qu'il s'agissait bien de lui. Ils se sont rendus sur place, mais il n'était plus là.

Ils ont installé une cage-trappe avec de la nourriture et des vêtements de Steven Maa à l'intérieur. 4 heures plus tard, ils ont pu voir grâce à la caméra qu'il venait d'y entrer, mais il n'a pas déclenché la fermeture de la porte. Revenu sur les lieux, Brandon Ciullo a constaté que le chien dormait sur une couverture à proximité du dispositif, mais en voyant l'homme approcher, il s'est levé et est parti se cacher dans les bois.

… Avant la délivrance

L'équipe de Summit Lost Pet Rescue n'a toutefois pas baissé les bras. Elle a remis de la nourriture dans la cage et a poursuivi la surveillance. A 19 heures, elle a appris que Rocky venait de se faufiler à nouveau dans la cage. Cette fois-ci, il s'y est laissé enfermer. Il était enfin en sécurité…

Brandon Ciullo et les bénévoles l'ont emmené au refuge pour le réconforter et le faire examiner par un vétérinaire. Il était très amaigri, son poids étant passé de 23 à 13 kilogrammes, mais il devrait s'en remettre.

Le 13 février, Steven Maa a effectué le trajet depuis la Californie pour des retrouvailles pleines d'émotions.