Avec beaucoup de patience et d'amour, une famille d'accueil aide une chatte errante à vaincre sa timidité

Alors qu’elle était terrifiée par les humains et se cachait systématiquement, une chatte secourue dans une grange s’est transformée en une créature confiante et affectueuse. Sa famille d’accueil l’y a énormément aidée.

Tout avait commencé avec le sauvetage de 3 chatons et 2 chats adultes découverts dans une grange de l’ouest du Québec. La propriétaire des lieux, Joanie, avait contacté Chatons Orphelins Montréal, basée à 7 heures de route de là. Personne d’autre n’était en mesure d’intervenir.

L’association a envoyé des bénévoles prendre les chatons en charge, pour ensuite les proposer à l’adoption. Quant à leurs aînés, ils ont été adoptés par Joanie. Cette dernière n’était toutefois pas au bout de ses surprises ; alors qu’elle croyait le sauvetage terminé, elle a trouvé un autre félin errant dans sa propriété. Il s’agissait d’une jeune femelle de 6 mois.

La chatte était extrêmement craintive. Chaque fois que quelqu’un tentait de l’approcher, elle se cachait dans un carton. « Elle n'a jamais eu de contact avec les humains et se sentait perdue et effrayée », explique Céline Crom, de Chatons Orphelins Montréal, à Love Meow.



Transportée au refuge montréalais, la chatte, qui a été appelée Jeanne, a été soignée et stérilisée. Elle a ensuite été confiée à une famille d’accueil.

Jeanne a compris qu’elle était en sécurité

Cette dernière s’est montrée très patiente envers Jeanne. Elle lui a laissé tout le temps de s’habituer à son nouvel environnement et de comprendre qu’elle n’avait rien à craindre. Peu à peu, la chatte s’est détendue et a commencé à faire confiance à ses bienfaiteurs. Elle a ainsi révélé sa personnalité douce et câline.



A présent, Jeanne « ronronne dès qu’on la touche, dit Céline Crom. Elle préfère dormir à côté de quelqu’un ».



Cela fait un an qu’elle est en famille d’accueil et est désormais prête pour l’adoption.

