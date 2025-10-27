Adopté en refuge puis de nouveau abandonné, ce petit chiot a sombré dans la tristesse avant de se voir offrir une troisième chance

L’adorable Prince pensait avoir trouvé son humain pour la vie après que celui-ci soit venu le sortir de son refuge en décembre 2024. Malheureusement, son bonheur n’a été que de courte durée puisque l’homme est venu le rendre à l’établissement très peu de temps après…

L’humain de Prince s’était engagé à s’occuper du chiot et à le rendre heureux en toutes circonstances et pourtant… à peine quelques semaines après avoir signé les papiers d’adoption, il a pris la décision de ramener le chien à l’association PawSafe , basée aux États-Unis. La raison ? Un changement professionnel impliquant de nombreux déplacements à venir. “Malheureusement, toutes les adoptions ne se déroulent pas comme prévu. Bien qu'il existe de nombreuses raisons valables pour rendre un chien, comme des allergies, un décès ou des difficultés financières, il arrive aussi que l'adoptant décide simplement que posséder un chien n'est pas la bonne solution pour lui”, déclarait à l’époque Diane Mangold, directrice du refuge, lors d’un entretien accordé à la rédaction de Newsweek .

© PawSafe

Une boule de poils désespérée

“L’adoptant de Prince s’était initialement engagé à lui offrir un foyer permanent. Cependant, lorsqu’une offre d’emploi nécessitant de nombreux déplacements s’est présentée, il a choisi de donner la priorité à sa carrière”, a-t-elle précisé par la suite. Touchés de voir cet adorable chiot revenir auprès d’eux, les bénévoles de l’association ont tout mis en œuvre pour que le loulou se sente heureux. Malgré tout, le traumatisme de l’abandon était déjà bien ancré… “Il est triste , confus et seul. Il regarde avec espoir les gens passer, à la recherche de la personne spéciale”, assurait Diane.

“Prince adore les gens”

Malgré cette profonde désillusion, Prince est resté “remarquablement résilient”. Pendant plusieurs semaines, les bénévoles ont vanté les mérites du jeune chien auprès des potentiels adoptants. “Prince adore les gens, les enfants, les jouets et les autres chiens. il s’épanouira auprès d’une personne ou d’une famille active qui fera de lui un élément essentiel de sa vie. Il a besoin d’un foyer qui soit vraiment prêt à s’engager envers lui pour toujours”, expliquait Diane.

Depuis, Prince a enfin trouvé sa famille pour la vie !

© PawSafe