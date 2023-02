Ce chien, ayant une seule oreille, noue une amitié solide avec sa peluche préférée en changeant son apparence

Confronté à un terrible passé, le pauvre Bruno a perdu l’une de ses oreilles. Lors de son séjour à la SPCA of Wake County (États-Unis), il a décidé de transformer sa peluche préférée pour se sentir un peu moins seul. Ce toutou plein de charme en a fait craquer plus d’un !

Bruno est arrivé dans un refuge des États-Unis il y a quelques jours (SPCA of Wake County), en Caroline du Nord. Tous les bénévoles sont tombés sous le charme de ce chien « doux et affectueux », et pourtant confronté à un terrible passé.

Un vécu douloureux

Pendant de longues années, le pauvre Pitbull vivait enchaîné à l’extérieur, rapporte People. Il a connu des « hivers glacials » et des « étés brûlants », et n’avait aucun moyen de s’échapper. C’est à ce moment-là qu’il a malheureusement perdu l’une de ses oreilles, attaqué par un autre chien.

Bruno a vécu des moments très douloureux, et malgré tout, « il aime toujours les autres chiens », et « les nouvelles personnes qu’il rencontre ». C’est un chien « indulgent » et « au grand cœur », qui fera sans aucun doute le bonheur de ses prochains maîtres.

Une amitié scellée à tout jamais

Les bénévoles du refuge de Caroline du Nord ont tous craqué pour lui. Son séjour au sein de la SPCA of Wake County restera longtemps dans leurs cœurs, et le geste qu’il a eu envers l’une de ses peluches l’a rendu encore plus attendrissant.

« Un membre de l’équipe a vu que Bruno avait arraché l’oreille de sa peluche préférée – la même que celle qui lui manque ! Bruno sait qu’il n’y a rien qui cloche chez lui, et maintenant, il a un meilleur ami comme lui pour le prouver. Tu es parfait comme tu es, Bruno », a-t-on pu lire sur Facebook.

Le post en question a rencontré un véritable succès sur le réseau social : ce sont plus de 30 000 internautes qui ont aimé les photos du petit Bruno. Elles semblent avoir particulièrement tapé dans l’œil d’un jeune homme, venu libérer le Pitbull du refuge 3 jours plus tard !

C’est ainsi que le quadrupède au charme indéniable a quitté la SPCA of Wake County – en compagnie de son doudou préféré, bien sûr. Bruno devra suivre pendant plusieurs mois un traitement contre la dirofilariose (aussi appelée maladie du ver du cœur), qui a pu être financé grâce à des dons.

A lire aussi : Les agissements de ce chien lors d’une visite dans un cimetière ont surpris des milliers d’internautes (vidéo)

Son nouveau maître « l’aime comme il est », et promet de lui offrir « un amour inconditionnel pour le reste de sa vie ». Après avoir connu un passé très difficile, le petit Bruno s’apprête à démarrer la plus belle aventure de son existence !