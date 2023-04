Après avoir passé sa vie à sauver celle des autres, un chien frappé par la maladie demande de l’aide à son tour (vidéo)

En Caroline du Nord (États-Unis), il existe un toutou qui a passé sa vie à aider les autres chiens. Il répond au nom de Theodore, et il est le meilleur assistant de sa maîtresse, Trish McMillan, qui est également comportementaliste canin. WLOS News 13 est revenu sur leur histoire.

Un chien au grand cœur

Theodore n’a pourtant pas démarré la vie de la bonne patte : il avait été enchaîné et maltraité par son ancien propriétaire, qui a été condamné à 8 ans de prison pour combat de chiens. Depuis que Trish l’a sauvé, sa vie a pris un tout autre tournant. Le canidé s’est transformé en mentor pour ses semblables.

« Lorsqu’il était plus jeune, il pouvait adapter son style de jeu à n’importe quel chien. Il peut aider un chien timide à sortir de sa coquille », a déclaré Trish. En effet, le Pitbull a toujours eu le don de reconnaître celles et ceux qui avaient le plus besoin de lui !

Theodore ne s’est pas arrêté à ses congénères : il est aussi un fabuleux compagnon pour les êtres humains. « Quand je l’emmène au café, il regarde tous les étudiants qui entrent, et il sait qui passe une mauvaise journée. Il se concentre sur eux et essaie d’établir un contact visuel. Il leur donne un petit ‘woof’ et tente de se lier d’amitié avec eux », raconte sa maîtresse.

La maladie n’épargne personne

Après avoir passé 9 ans à sauver les autres, c’est Theodore qui a besoin d’aide cette fois-ci. En effet, depuis un an et demi, il lutte contre un hémangiosarcome (un cancer difficile à soigner chez le chien). Bien que son fidèle compagnon soit en rémission, Trish ne compte pas rester les bras croisés.

Elle a dressé une « Bucket list » pour Theodore, une liste de toutes les choses que son chien aimerait faire (faire un tour dans un side-car de moto, une balade en bateau, manger une belle part de pizza, etc.), et a sollicité l’aide des internautes pour réaliser tous ses souhaits.

Leur engouement n’a pas tardé à se manifester, puisque Theodore a déjà entamé sa Bucket list : le 14 avril dernier, il a dégusté un savoureux steak rien que pour lui. Un bonheur pour ses papilles, qui ne fait que commencer !

« C’est une âme douce, un chien vraiment spécial. J’espère de tout cœur qu’il continuera à vaincre ce cancer pendant longtemps », a conclu sa maîtresse.