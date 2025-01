Un bel hommage posthume rendu par toute une ville à une chienne de thérapie ayant eu un impact considérable

Tout le monde à Livourne se souvient de Kyra, chienne de thérapie qui faisait tant de bien à la communauté. Des plus petits aux plus âgés, les citoyens de la ville toscane ont été touchés par sa douceur, en particulier lors de ses innombrables visites dans les écoles et maisons de retraite, ainsi qu’au cours d’évènements caritatifs. Une statue à son effigie a été érigée dans un parc pour honorer sa mémoire.

Kyra, femelle Berger Allemand, était une chienne de thérapie très appréciée et elle laisse un souvenir marquant dans sa ville, celle de Livourne en Italie. Elle est décédée en 2018 à l’âge de 2018 après avoir consacré de longues années à servir la communauté aux côtés de son maître Mario Bartoli.

Ensemble, ils se rendaient aux écoles et aux maisons de retraite de la région pour apporter réconfort et bonne humeur aux enfants et aux séniors, notamment ceux souffrant de la solitude et de l’anxiété.



L’un des établissements que visitait Kyra était l’école maternelle d’Azeglio ; la chienne y intervenait 3 fois par semaine pour passer du temps avec les tout petits et jouer avec eux. Le samedi, elle s’occupait des personnes âgées.

La chienne de thérapie et Mario Bartoli ne faisaient pas que cela ; ils participaient également à une variété de projets sociaux, à des campagnes de sensibilisation et à des évènements caritatifs un peu partout en Italie.

Ces actions ont toujours été très chères au cœur de Mario Bartoli, surtout depuis la disparition de son fils Christian. Ce dernier avait succombé à une hémorragie cérébrale à l’âge de 17 ans en 1998.

Une statue en bronze à l’effigie de Kyra

Pour rendre hommage à Kyra, une statue en bronze à son effigie a récemment été inaugurée et au parc Lenci, dans le quartier d’Antignano à Livourne, rapporte Italianismo.

Cette œuvre a été financée grâce à une récolte de fonds effectuée auprès des citoyens, précise le site de la Ville de Livourne.

Par ailleurs, d’après la même source, Mario Bartoli avait pris part à l’inauguration et à l’aménagement de ce parc en décembre 2024, notamment en faisant l’acquisition de jeux inclusifs qui y ont été installés.