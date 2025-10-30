Après avoir disparus suite à un ouragan, une maman chien et son petit sont retrouvés errants sur l’autoroute à plusieurs kilomètres de chez eux (vidéo)

Les catastrophes météorologiques peuvent faire de gros dégâts chez les humains mais également chez les animaux et notamment chez les animaux de compagnie. En novembre 2024, la famille Ford a dû faire face à l’ouragan Hélène qui a dévasté une bonne partie de leur propriété. Dans la foulée, ils ont également perdu 2 chiens…

Durant toute la semaine qui a suivi le passage de l’ ouragan Hélène , Jason Ford et sa famille ont arpenté les rues de leur quartier à la recherche de 2 de leurs chiens : une maman et son chiot. Alors qu’ils commençaient à perdre espoir, un homme leur a passé un coup de téléphone aussi inespéré qu’inattendu ! Richard McNabb et son collègue Willis sont des employés du département des transports de l’Etat du Tennessee (Tennessee Department of Transportation). À cette époque-là, ils travaillaient sur l’autoroute I-40, dans le comté de Cooke, lorsqu’ils sont tombés nez à nez avec 2 chiens noirs… “Le chiot aboyait et jappait comme un fou et la maman était dans un fossé en train de boire de l’eau”, a raconté Richard dans un entretien accordé à Southern Living .

© @my_tdot / Instagram

Mission sauvetage

Rapidement et sans aucune difficulté, l’homme a pu mettre la main sur le chiot. “J'ai récupéré le chiot et l'ai remis à Willis, puis je suis allé parler à la maman chien pendant une minute”, s’est-il souvenu. Avec beaucoup de patience et une voix douce, il a pu convaincre la maman chien de lui faire confiance et a ainsi pu l’attirer dans son camion. Une fois les 2 canidés en sécurité, les hommes ont constaté qu’ils portaient chacun un collier avec les coordonnées de leurs maîtres inscrites sur leurs médailles. C’est ainsi qu’ils ont pu contacter la famille Ford.

Chez eux, à Grassy Fork, les Ford ont reçu cet appel comme une véritable libération. “La mère et son petit avaient disparu, alors que les 4 autres chiots étaient tous à la maison. Cela a duré environ une semaine avant que Richard nous appelle et nous fasse savoir qu'il les avait trouvés. Nous étions vraiment heureux”, a expliqué Jason à son tour.

© @my_tdot / Instagram

Un dénouement heureux

Quelques heures à peine plus tard, la maman chien et son petit ont pu retrouver leurs humains. Aujourd’hui, tout le monde va très bien et la portée est de nouveau au complet pour le plus grand bonheur de la maman et ses petits !

