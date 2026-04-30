Formé à détecter le diabète chez sa jeune maîtresse, ce chien agit pour la protéger alors qu’il se trouve 2 maisons plus loin (vidéo)

Kona est un chien d’assistance qui soutient la petite fille de la famille depuis des années, récemment il lui a rendu un immense service en prévenant une crise. Atteinte de diabète, l’enfant est sujette à des fluctuations de sa glycémie qui oblige ses parents à rester très vigilants. Pour ce faire, elle peut compter sur Kona et son flair aguerri, même à plusieurs dizaines de mètres.

Il existe plusieurs types de chiens d’assistance. Il y a ceux que l’on connaît bien et qui prêtent main forte aux personnes avec des déficiences visuelles, ceux qui sont des soutiens psychologiques notamment dans le cadre d’anxiété ou de syndrome post-traumatique, et ceux qui sont capables de détecter des crises telles que l’épilepsie ou le diabète.

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Kona : le partenaire essentiel de Kennedy

Nommée Kennedy, la petite fille diabétique a la chance de pouvoir compter au quotidien sur une présence rassurante, celle de Kona, qui sait prévenir la famille et l’entourage en cas de baisse ou d’augmentation importante de taux de sucre dans le sang de l’enfant.

Les parents de Kennedy ont toujours fait confiance au chien d’assistance, mais ignorait qu’il était si compétent.

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Des signaux clairs et une efficacité impressionnante

Ce jour-là, relate Parade Pets, Kennedy était invitée à un anniversaire dans le voisinage, et Kona est resté à la maison. Installé confortablement aux côtés de ses maîtres, il a commencé à s’inquiéter pour sa jeune maîtresse et l’a signalé en mettant sa patte par 2 fois sur la mère de famille, tout en la fixant du regard. La famille a compris que Kona était au travail, et lui a laissé l’occasion de sortir, il a tourné sa tête en direction de Kennedy, qui se trouvait à 2 maisons de là.

Grâce au flair incroyable de Kona, les parents ont pu prendre leurs dispositions et fournir le traitement nécessaire à la petite fille. Ils concluaient : « Le diabète de type 1 rend la vie difficile, mais avec un chien d’assistance, nous avons un coup de main supplémentaire ».

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Chien d’assistance médicale, pourquoi est-il différent des autres chiens ?

Dans le cas du diabète, les chiens d’assistance médicale sont capables de repérer les changements glycémiques par leur odorat, en se concentrant sur la sueur ou l’haleine de la personne dont ils ont la charge. C’est une présence à part dans les familles qui apporte beaucoup en termes de sérénité. Le chien d’assistance permet à la personne porteuse de la maladie de baisser sa vigilance, de réduire le stress, qui peut parfois, aussi, être à l’origine des crises.

La principale différence avec un autre chien : il faut garder en tête que ce type de canidé est au travail la plupart du temps. Il faut donc veiller à ne pas le distraire pour lui permettre la concentration dont il a besoin.