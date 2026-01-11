Après la disparition tragique de sa fille, une mère achève l’histoire du chien qu’elle avait écrite pour les enfants

Porté par une histoire aussi émouvante qu’inspirante, un livre pour enfants a récemment vu le jour grâce à un formidable élan d’amour et de mémoire. Un hommage touchant qui permet à une passion pour les chiens de continuer à faire rêver et sourire, bien au-delà de la tragédie.

L’amour des chiens et du sien en particulier avait amené Tess Fox à écrire un livre pour enfant. Malheureusement, la jeune femme, qui vivait dans le Delaware (Etats-Unis), n’avait pas pu aller au bout de son projet, un terrible accident de la route l’ayant emportée.



ursulineacademyde / Instagram

Près d’un an et demi après cette tragédie, sa mère a décidé de le relancer, pour la plus grande joie des petits lecteurs, rapporte NBC 10 Philadelphia .

“Cheese Tales” ; tel est l’intitulé du livre sorti tout droit de l'imagination de Tess Fox. Pour écrire cette histoire, suivant les aventures d’un chien de refuge appelé Cheese, elle s’était inspirée de son propre ami à fourrure qui porte le même nom.

Elle en avait écrit le premier volet : “Cheese Tales: Cheese and the Big Sneeze”. Elle l’avait même envoyé à une maison d’édition qui l’avait accepté. Malheureusement, Tess Fox a perdu la vie dans un accident survenu en Pennsylvanie en septembre 2024.

Après sa tragique disparition, sa mère Judi Fox s’est rapprochée de la maison d’édition pour trouver un illustrateur et ainsi achever l'œuvre de Tess pour la faire publier. Une artiste a été contactée, Francesca Pesci en l’occurrence, et le livre a pu voir le jour.



ursulineacademyde / Instagram

“Cela permet de perpétuer son souvenir et sa vie. Et grâce à cela, nous trouvons du réconfort à savoir qu'elle n'a pas été oubliée. 15 mois se sont écoulés depuis son décès et elle vit encore chaque jour dans ce livre, que les enfants adorent”, a déclaré Judi Fox.

2 autres livres de prévus

Cheese - le vrai chien - vit aux côtés du mari de Tess qui est à ses petits soins. Sa maîtresse lui manque, mais il est heureux auprès de son maître.



NBC 10 Philadelphia

Judi Fox projette d’écrire 2 autres livres et créer ainsi une collection. Elle prévoit d’intégrer un personnage prénommé Tess et précise que les bénéfices générés par la vente des ouvrages seront reversés à des organisations caritatives.

“Tess était la lumière de tant de vies, dit sa meilleure amie Christina Merklinger. En découvrant ces pages, c'est comme si elle vous les lisait à voix haute, et c'est un sentiment incroyable de savoir qu'elle partage son don avec le monde.”

