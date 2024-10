2 chatons sauvés après le passage d'un ouragan peuvent compter sur le soutien et l'amour des chiens de leur famille d'accueil

Ernie et Hadley ont poussé les portes de la Humane Society de Tampa après le passage de l’ouragan Hélène. À leur arrivée, les chatons ne pesaient que 340 grammes et leur estomac criait famine.

Une bénévole nommée Allison a proposé son aide en se constituant famille d’accueil pour les boules de poils. Dévouée, elle leur a prodigué des soins 24 heures sur 24. Au fil du temps, Hadley et Ernie ont commencé à s’aventurer dans la maison de leur bienfaitrice.

Dès que le frère et la sœur ont entendu les chiens du foyer, ils se sont précipités à leur rencontre.

© Allison

De nouveaux amis

Les petits félins et les canidés se sont tout de suite entendus à merveille. Les toutous d’Allison surveillent leurs nouveaux amis avec plaisir et les laissent se blottir contre leur corps chaud.

Hadley aime se prélasser aux côtés des chiens, comme si elle faisait partie de leur meute. Elle les suit partout et essaye de les imiter ! Quant à Ernie, il reste proche de sa mère d’accueil.

© Allison

« Ils adorent me suivre, se réveillent immédiatement et miaulent quand ils m’entendent parler », confie Allison à la rédaction de Love Meow.

Hadley, la plus extravertie et la plus intrépide de la portée, encourage son frère à grimper toujours plus haut, mais aussi à passer toujours plus de temps avec les chiens.

© Allison

Un foyer rempli d’amour

Après avoir erré seuls à l’extérieur et survécu à l’ouragan Hélène, les chatons s’épanouissent dans leur famille d’accueil.

Ils peuvent compter sur le soutien d’Allison, mais aussi de ses adorables compagnons canins.

© Allison

Ernie et Hadley ne manquent de rien.

Grâce à ce sauvetage, ils grandissent dans des conditions optimales et savourent pleinement tout l’amour qui leur est offert au quotidien.

© Allison