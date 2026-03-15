Cette chienne aveugle et en surpoids attendait la famille idéale depuis 6 mois, son rêve a été exaucé grâce à un article

Malgré les défis qu'elle devait relever, Cheeks a enfin trouvé la famille qu’elle méritait. Aujourd’hui, cette chienne aveugle profite pleinement de sa nouvelle vie, entourée d’amour et de petits cadeaux quotidiens.

Cheeks n'avait pas vraiment toutes les chances de son côté à son arrivée au refuge Lucky 7 Dog Rescue, à Green Bay dans le Wisconsin (Etats-Unis), début septembre 2025. Cette chienne croisée Pitbull de 2 ans était en surcharge pondérale, en plus d'être aveugle. Elle avait été transférée depuis une autre structure d'accueil basée à Milwaukee et qui n'avait pas les ressources nécessaires pour répondre à ses besoins spécifiques, d'après la Green Bay Press Gazette .

Lui trouver un foyer adapté s'annonçait difficile. Il lui fallait une famille sans autre chien et des maîtres prêts à lui accorder énormément d'attention. « Ces personnes capables de prendre en charge un chien comme celui-ci ou qui souhaitent adopter un chien ayant des besoins spécifiques, nous les qualifions de 'licornes', car elles sont très rares », explique Emily Evenson, responsable chez Lucky 7 Dog Rescue.

Cette dernière a été sa mère d'accueil après sa prise en charge par l'association. Elle raconte qu'à l'arrivée de Cheeks, « on n’arrivait même pas à lui faire descendre les escaliers, parce qu’elle ne comprenait pas ce qui se passait ». Elle s'était ensuite détendue au fil des jours et avait appris à apprécier les promenades. Elle avait également perdu du poids, passant de 44 à 32 kilogrammes.



Mallory Kinchen Photography - Lucky 7 Dog Rescue / Facebook

Cheeks a trouvé sa licorne

La fameuse licorne a finalement été trouvée. L'adoption de la chienne a été officialisée fin février 2026, quelques jours après un premier article à son sujet paru sur Green Bay Press Gazette.

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Sa nouvelle famille n'avait plus eu d'animal de compagnie depuis le décès de sa chatte Daisy, 3 ans plus tôt. Elle a d'ailleurs décidé de lui donner un nouveau nom, Maisy, inspiré de celui de la défunte féline.

La chienne profite désormais de sa nouvelle vie et des nombreux cadeaux que lui offrent ses adoptants. « Ils lui ont commandé tellement de colis que maintenant, dès qu'un paquet est livré chez elle, elle accourt aussitôt, car elle sait qu'il est pour elle », se réjouit Emily Evenson.