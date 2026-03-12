Après avoir cru qu’il s’agissait d’un ours, un couple découvre une chienne et ses 11 petits abandonnés dans les bois

Alerté par les grognements de ce qu’il pensait être un ours, un couple découvre dans les bois une chienne amaigrie qui tentait de garder ses 11 chiots en vie. Conduite par le couple au sein du Nala Sanctuary, la petite famille est désormais saine et sauve et attend de trouver un foyer pour la vie.

Alors qu’il passait un séjour dans sa maison d’hiver à Interlachen, en Floride (États-Unis), un couple a été surpris d’entendre des grognements à l’extérieur, provenant de la forêt toute proche. Comme le soleil était couché, la visibilité était mauvaise et le couple a alors décidé de laisser tomber pour la nuit. Retournés sur place le lendemain matin, ils ont enfin pu découvrir ce qui avait émis les grognements sourds la veille au soir.

« Au début, ils ont pensé... qu'il s'agissait d'un ours »

C’est ce que précisait Nikki Kell, la directrice et trésorière du sanctuaire Nala, au média The Dodo . Mais la vérité était tout autre. En réalité, face à eux se trouvait une chienne de race Labrador Retriever au pelage noir. Et elle n’était pas seule… ses petits l’entouraient. Affamée, fortement amaigrie, la pauvre maman luttait comme elle le pouvait pour maintenir en vie et protéger ses 11 chiots . « [Les chiots] étaient dispersés en plusieurs groupes dans la forêt », expliquait Nikki Kell. Devant une telle situation d’urgence, le couple a décidé de faire le nécessaire pour que cette petite famille soit prise en charge au plus vite. Après avoir contacté plusieurs refuges locaux, ils ont été mis en relation avec le Rocky's Refuge Cat Rescue , qui a aussitôt transmis l’information au Nala Sanctuary .

« Il était évident qu'elle était seule depuis très longtemps. »

Dépêchés sur les lieux, les membres du sanctuaire ont vite pu constater la situation dans laquelle se trouvaient la maman et ses 11 chiots . Pour eux, étant donné la maigreur de la maman Labrador, celle-ci était seule depuis un long moment. Grâce à des friandises et de la patience, ils ont été capables de récupérer la chienne et les petits. « [Elle] avait une blessure à la patte arrière, mais elle était très douce. [Elle] se méfiait beaucoup de nous, et pour cause. » précisait Nikki Kell.

Nala Sanctuary

Ils ont d’abord conduit la famille dans une grange chauffée située non loin afin qu’elle puisse se reposer et se remettre de ses émotions, puis au refuge, avant de chercher une famille d’accueil. C’est auprès du chenil Moonshine Kennel qu’ils ont trouvé de l’aide, et notamment auprès de Judy qui a décidé de tous les accueillir.

« On pouvait voir qu'elle était soulagée »

Arrivée au sein de son nouveau foyer, « [La maman s'est allongée] avec ses bébés, et on pouvait voir qu'elle était soulagée. [...] Elle s'est endormie en remuant la queue pendant que ses bébés tétaient. » Baptisée Sarah par les sauveteurs, elle est désormais en sécurité et attend, aux côtés de ses 11 chiots, de trouver un foyer pour la vie. « Aujourd'hui, Sarah s'occupe de 11 magnifiques petits. [...] Sans notre aide, ils n'auraient certainement pas survécu un jour de plus. » concluait Nikki Kell.

