Enfermée dans un couloir sans nourriture, cette adorable chienne mérite aujourd’hui de découvrir la chaleur d’une vraie famille

Imaginez-vous être oublié, enfermé dans un couloir, sans jamais ressentir la chaleur d’un câlin… C’est l’histoire de Scarla, 5 ans, qui a été sauvée en urgence par une association d’Île-de-France et qui attend aujourd’hui la famille qui lui fera enfin découvrir l’amour véritable.

Scarla n’a jamais eu la chance de connaître l’amour et la sécurité. Abandonnée et isolée, elle a pourtant gardé un cœur tendre et une incroyable gentillesse. Aujourd’hui âgée de 5 ans et sauvée en urgence par l’association Tilka en Île-de-France, cette croisée Staff bientôt déclassée cherche une famille prête à lui offrir enfin la vie douce et aimante qu’elle mérite.

Abandonnée, oubliée, mais sauvée

Grâce à un signalement alarmant, Scarla a pu être sauvée à temps. Avant son sauvetage, elle vivait en effet dans une grande détresse : enfermée dans un couloir, jamais sortie et sans nourriture, elle avait perdu plus de 30 % de son poids. Abandonnée par son propriétaire et rejetée par la famille qui devait la prendre en charge, elle avait été privée de toute affection.

Avec l’intervention rapide de l’association Tilka, Scarla a heureusement pu être mise en sécurité et recevoir les soins essentiels qui lui avaient été refusés jusqu’alors, depuis son identification jusqu’à un bilan vétérinaire. Bénéficiant enfin d’un peu d’attention et de bienveillance, cette gentille chienne espère désormais trouver la famille aimante dont elle rêve.

Une chienne pleine d’amour à adopter

Enfermée, délaissée et ignorée, Scarla n’a pourtant jamais perdu sa capacité à aimer. Cette chienne douce et affectueuse est une parfaite compagne : calme, propre, attentive, désireuse de bien faire et intelligente, elle connaît de nombreux ordres et apprend très vite. En plus, elle ne détruit rien !

Si elle s’entend bien avec les chiens, elle adore, par-dessus tout, les humains, y compris les enfants (avec parfois un peu trop d’enthousiasme…). En somme, Scarla est un véritable rayon de soleil qui s’attache profondément à ceux qui prennent soin d’elle. Elle montre d’ailleurs souvent sa joie de les retrouver en se frottant à leurs jambes comme un petit chat, une habitude aussi mignonne qu’amusante.

Son seul petit défaut (s’il en fallait un) ? Scarla « ne supporte pas d’être seule pour le moment et pleure », comme le précise l’association Tilka dans son annonce d’adoption sur Animaux.fr. Ce dernier point est en cours d’apprentissage, mais cette gentille louloute aura besoin d’une famille présente et bienveillante, capable de l’aider à surmonter sa peur de la solitude et de lui offrir la stabilité et l’affection dont elle a tant manqué.

Actuellement en famille d’accueil dans les Hauts-de-Seine (92), elle est adoptable dans toute la France et n’attend que vous pour enfin découvrir la chaleur d’un foyer aimant.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette chienne attachante (compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Tilka ? Retrouvez toutes les informations sur l’annonce Animaux.fr de Scarla !