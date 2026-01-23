  1. Woopets
  5. Ils découvrent que le chien abandonné devant leur clinique est pucé, mais leurs espoirs s’envolent lorsqu’ils tentent de joindre le maître

Abandonné et attaché sans explication, après avoir été ballotté de main en main, Bodee a vu son destin basculer en quelques jours. L’histoire de ce chien, partagée sur les réseaux sociaux, a ému bien au-delà des murs du refuge qui l’a recueilli.

Illustration : "Ils découvrent que le chien abandonné devant leur clinique est pucé, mais leurs espoirs s’envolent lorsqu’ils tentent de joindre le maître"
© Animal Protective Association of Missouri

A Saint-Louis dans le Missouri (Etats-Unis), le personnel d’une clinique vétérinaire a découvert un chien attaché à un poteau devant l’établissement, le 26 novembre 2025. L’une des caméras de surveillance a filmé la personne ayant abandonné l’animal, mais ce n’était pas son propriétaire. L’individu n’a pas pu être identifié.

Quand les employés de la clinique ont constaté que le canidé, appelé Bodee, était identifié par puce, ils ont eu un semblant d’espoir. Celui-ci s’est toutefois rapidement envolé. Ils ont appris qu’il avait été pris en charge par le refuge de l’Animal Protective Association of Missouri (APA) en mars 2025. Il avait été adopté peu après.

Illustration de l'article : Ils découvrent que le chien abandonné devant leur clinique est pucé, mais leurs espoirs s’envolent lorsqu’ils tentent de joindre le maître
Animal Protective Association of Missouri

Quand la clinique a appelé le propriétaire, celui-ci a expliqué qu’il l’avait donné à un voisin en raison d’un changement dans sa situation professionnelle. Ledit voisin n’a pas pu être contacté. Le propriétaire initial est, à son tour, devenu injoignable après le premier appel.

C’était un coup dur pour Bodee, décrit comme “intelligent et affectueux” par l’équipe d’Animal Protective Association of Missouri. C’est un chien qui s’entend à merveille avec ses congénères et connaît ses ordres de base.

Illustration de l'article : Ils découvrent que le chien abandonné devant leur clinique est pucé, mais leurs espoirs s’envolent lorsqu’ils tentent de joindre le maître
Animal Protective Association of Missouri

Comme beaucoup d'animaux, il souffre du stress au refuge, indique Sarah Javier, directrice de l’association, à Newsweek. Bien que l'APA propose des activités enrichissantes, plusieurs promenades quotidiennes, une alimentation de qualité, un couchage confortable et beaucoup d'attention et d'affection, les refuges restent des lieux stressants par nature. Ils regorgent de bruits, d'odeurs et de routines inconnus, et ce ne sont pas des foyers.”

“Il se porte bien dans sa nouvelle famille”

Une vidéo racontant la triste histoire de Bodee a été postée sur le compte TikTok "@for_the_love_of_dog" le 2 décembre 2025. La voici :

A lire aussi : Inquiet pour son jouet préféré coincé dans une piscine, ce Golden Retriever se jette à l'eau pour le sauver (vidéo)

@for_the_love_of_dog

Bodee was dumped outside my vets office. When microchip scanned I thought maybe he had gotten away from the owner and someone else tied up to ensure didn’t get hit by a car. Sadly that wasn’t the case. This guy y is dog friendly, cat inquisitive, smart as heck and so adorable! He’s looking for a family that won’t toss him out like garbage again. #AdoptableDog #DumpedDog #RescueDog #FYP Please share so Bodee can find a family for Christmas!

? Amor paz e felicidade - Caio Goltare

12 jours plus tard, Sarah Javier a partagé une excellente nouvelle. “Je suis heureuse de vous annoncer que Bodee a été adopté le 14 décembre 2025 et, à notre connaissance, il se porte bien dans sa nouvelle famille”, a-t-elle effectivement déclaré.

