Un chien de race Bouvier Bernois accueille tous les clients d'un hôtel dès leur arrivée (vidéo)

A l’hôtel Dominion Hill Country Inn, c’est Benny, un adorable Bouvier Bernois, qui accueille chaque client avec une bonne dose de câlins. Sa popularité est telle que ce chien est devenu la véritable star de l’établissement, avec des vidéos virales sur TikTok en prime.

Quand on est en vacances et qu'on aime les chiens, on est forcément ravi d'en trouver un à l'hôtel où on séjourne. C'est la chance qu'ont les clients du Dominion Hill Country Inn., situé à Digdeguash dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada.

Le personnel de cet établissement compte, en effet, un membre assez spécial qui répond au nom de Benny. Ce Bouvier Bernois est la vedette des lieux et prend son travail à l'accueil très au sérieux.



@hoteldogbenny / TikTok

« Si vous séjournez dans notre hôtel, il y a 100% de chances que notre chien tombe amoureux de vous », indique le texte incrusté dans une vidéo mise en ligne le 15 mars 2026 sur le compte TikTok « @hoteldogbenny », consacré à Benny.

Une séquence devenue virale, ayant généré plus de 600 000 vues, et relayée par Parade Pets . La voici :

@hoteldogbenny Yes, your stay does include Bernese Mountain Dog cuddles. I’m just trying to check in a guest and this is what Benny does! Benny falls in love with every single guest who comes to his hotel @dominionhillcountryinn. ???? In his mind, every guest is his new best friend for life. Some guests come for the quiet countryside. Some come for the comfortable rooms. But Benny is pretty sure everyone is really here to see him. Share this with someone who would book a trip just to meet Benny ???? #bernesemountaindog #hoteldog #cutedog ? original sound - Hotel Dog Benny

On y voit donc le canidé dans les bras d'un client, blotti tendrement contre lui et lui adressant un regard plein de douceur et d'amour.

« Oui, des câlins avec un Bouvier Bernois sont inclus dans votre séjour », peut-on lire en légende. Sa maîtresse ajoute qu'à ce moment-là, le client venait d'arriver et procédait à l'enregistrement. Benny n'a pas attendu de connaître la personne pour devenir son ami.

« Dans son esprit, chaque client est son nouveau meilleur ami pour la vie », poursuit sa propriétaire, qui précise avoir racheté cet hôtel après avoir quitté son emploi d'infirmière.

« Benny est persuadé que tout le monde est là pour le voir »

« Certains viennent pour le calme de la campagne. D'autres pour le confort des chambres. Mais Benny est persuadé que tout le monde est là pour le voir », assure son humaine.

Il n'est donc pas étonnant que ce chien soit systématiquement désigné employé du mois. Personne ne peut rivaliser avec un tel accueil.

Comme si sa douce fourrure et ses yeux pleins de tendresse ne suffisaient pas, Benny surgit parfois accompagné de sa peluche préférée, une oie en l'occurrence, et là, il devient encore plus difficile de ne pas craquer. C'est ce que l'on peut voir dans cette autre vidéo :

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