Un refuge recueille 11 chiots abandonnés et leur donne des noms inspirés de l'équipe de football locale après son récent succès

Quand le football rencontre la cause animale… A Newcastle, le succès tant attendu du club local en Coupe de la Ligue a été une source d’inspiration pour les bénévoles d’un refuge qui venait de prendre 11 chiots en charge.

Le 16 mars 2025 est désormais une date historique pour les habitants de Newcastle upon Tyne, dans le nord-est de l’Angleterre, en particulier ceux d’entre eux qui aiment le football. Le club de la ville, Newcastle United, s’est en effet adjugé la Coupe de la Ligue anglaise ce jour-là, mettant fin à une longue période sans le moindre titre national ayant duré 7 décennies.

La victoire retentissante des « Magpies » - surnom donné aux membres de l’équipe – a eu un écho jusque dans le milieu local de la protection animale, rapportait The Shields Gazette.

Le refuge Newcastle Dog & Cat Shelter a récemment recueilli une chienne mal en point et ses 11 chiots, des croisés American Staffordshire Terriers. La maman, Zara, était blessée, probablement après avoir été attaquée par un congénère. C’est, en tout cas, la piste que privilégient les bénévoles de l’association.



Elle se porte mieux depuis son arrivée au refuge grâce aux soins qu’elle a reçus. Quant à ses petits, ils ont reçu des noms originaux, puisqu’il s’agit de ceux des 11 joueurs alignés au coup d’envoi de la finale remportée par Newcastle United face à Liverpool. Les jeunes canidés s’appellent donc désormais Nick Pope, Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn, Tino Livramento, Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton, Jacob Murphy, Harvey Barnes et Alexander Isak.



« Nous ne pourrions être plus fiers de la façon dont maman Zara a géré ses joueurs »

On ne sait pas encore s’ils ont une bonne conduite de balle et le sens du but, mais ils seront bientôt prêts pour leur prochain grand défi dans la vie ; l’adoption. L’équipe de Newcastle Dog & Cat Shelter s’emploiera à leur trouver familles aimantes dès la mi-juin.

En attendant, ils grandissent, s’épanouissent et découvrent le monde aux côtés de leur mère et des bénévoles.

« Nous sommes ravis de vous présenter cette équipe de chiots très spéciale et nous ne pourrions être plus fiers de la façon dont maman Zara a géré ses ‘joueurs’, qui la maintiennent définitivement sur ses gardes », a déclaré Chris Bray, directeur général de l’association.